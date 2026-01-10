Incendiu puternic în judeţul Timiş! Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce maşina parcată în curtea unei locuinţe a fost cuprinsă de flăcări.

Flăcările se puteau extinde la un garaj, dar și la acoperișul casei, însă pompierii au intervenit rapid și au reușit să lichideze incendiul înainte de producerea unei tragedii.

Cel mai probabil, flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit.

