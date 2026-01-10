Antena Meniu Search
Video Maşină cuprinsă de flăcări în curtea unei case din Timiş. Trei persoane la spital

Incendiu puternic în judeţul Timiş! Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce maşina parcată în curtea unei locuinţe a fost cuprinsă de flăcări.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 08:50

Flăcările se puteau extinde la un garaj, dar și la acoperișul casei, însă pompierii au intervenit rapid și au reușit să lichideze incendiul înainte de producerea unei tragedii.

Cel mai probabil, flăcările au izbucnit din cauza unui scurtcircuit.

