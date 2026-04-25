Video Momentul în care drona prăbuşită din Galaţi a fost detonată. Militarii părăsesc zona

Drona prăbuşită în Galaţi a fost detonată într-o zonă sigură de experţii MApN. 

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 14:40

MApN transmite că detonarea a fost efectuată în condiţii sigure, iar măsurile de siguranţă au fost ridicate. Militarii chemaţi la faţa locului pentru a asigura perimetrul se retrag, iar persoanele evacuate vor putea reveni la casele lor.

Zona unde s-a prăbuşit drona rămâne închisă

Singura excepţie se referă la zona unde s-a prăbuşit efectiv drona, pentru că acolo continuă cercertările la faţa locului. 

Articolul continuă după reclamă

"Detonarea controlată a încărcăturii a fost realizată în condiții de siguranță, fără a fi înregistrate incidente. Măsurile de protecție au fost ridicate, inclusiv măsurile privind restricționarea traficului rutier, iar persoanele evacuate revin la locuințe, cu excepția celor aflate în proximitatea locului unde dispozitivul s-a prăbușit, pentru continuarea cercetării la fața locului", se arată în comunicatul MApN.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Imagini uitate cu Nicoleta Luciu. Cum arăta la primele apariții TV și ce meserie nobilă avea la 20 de ani
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Giovanni Becali i-a găsit antrenor lui FCSB! Gigi Becali trebuie să scoată 1 milion de euro din buzunar
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat?
Observator » Evenimente » Momentul în care drona prăbuşită din Galaţi a fost detonată. Militarii părăsesc zona
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.