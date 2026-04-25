Video Momentul în care drona prăbuşită din Galaţi a fost detonată. Militarii părăsesc zona
Drona prăbuşită în Galaţi a fost detonată într-o zonă sigură de experţii MApN.
MApN transmite că detonarea a fost efectuată în condiţii sigure, iar măsurile de siguranţă au fost ridicate. Militarii chemaţi la faţa locului pentru a asigura perimetrul se retrag, iar persoanele evacuate vor putea reveni la casele lor.
Zona unde s-a prăbuşit drona rămâne închisă
Singura excepţie se referă la zona unde s-a prăbuşit efectiv drona, pentru că acolo continuă cercertările la faţa locului.
"Detonarea controlată a încărcăturii a fost realizată în condiții de siguranță, fără a fi înregistrate incidente. Măsurile de protecție au fost ridicate, inclusiv măsurile privind restricționarea traficului rutier, iar persoanele evacuate revin la locuințe, cu excepția celor aflate în proximitatea locului unde dispozitivul s-a prăbușit, pentru continuarea cercetării la fața locului", se arată în comunicatul MApN.
