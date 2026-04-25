Este alertă în municipiul Galaţi, după ce, în această dimineaţă, o dronă rusească a căzut în curtea unui localnic. Drona, care are încărcătură explozivă, urmează să fie detonată controlat. Potrivit ultimelor informaţii, în aceste momente a început deplasarea încărcăturii pe traseul de deplasare spre malul lacului Brateş.

E cel mai grav incident de acest fel de până acum. Imediat au fost emise mesaje Ro-Alert pentru populaţie, iar avioane NATO au fost ridicate de la sol. După 6 ore de la primul apel la 112, autorităţile au început evacuarea localnicilor. S-a închis gazul pe mai multe străzi şi s şi s-a stabilit un perimetrul de siguranţă. Ambasadorul Federației Ruse la București va fi convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit surselor Observator, drona are încărcătură completă cu muniție de fragmentare extrem de periculoasă. "Un incident grav a avut loc astăzi, 25 aprilie, când o dronă folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina a pătruns neautorizat în spațiul aerian național și a avariat proprietatea privată și publică.

Radarele Armatei nu au văzut ţinta intrând în ţară

Militarii români au declarat că piloții britanici NU au tras asupra dronei care s-a prăbușit, pentru că radarele de la sol au văzut ţinta doar deasupra Ucrainei, nu și când a intrat în România, spre Galați.

Radarele MApN au detectat, în jurul orei 2:00 dimineața, un atac cu drone al Federației Ruse în proximitatea frontierei cu Ucraina, la nord de Dunăre. Centrul Aerian de la Torrejon din Spania a ordonat ridicarea a două aeronave britanice Eurofighter Typhoon din Serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în poziție de tragere. Aeronavele au detectat un semnal radar intermitent în spațiul aerian ucrainean, deasupra localității Reni, pentru mai puțin de 1 minut. Piloții au avut autorizare să angajeze ținta, însă aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean, astfel că nu s-a putut trage asupra ei.

Radarele de la sol au urmărit un număr de 15 drone în spațiul aerian ucrainean, care au intrat în picaj în zona localității Reni, unde au fost pierdute de pe radar, după care s-au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Una din drone a continuat zborul la joasă înălțime deasupra lacului Brateș și a lovit un atelier dintr-o gospodărie și un stâlp de electricitate de pe domeniul public.

La fața locului se află reprezentanți ai autorităților locale, precum și forțe ale IGSU, Poliției Române și MApN pentru investigarea cazului. MApN sprijină acțiunea cu echipe de specialiști pentru a pune obiectul în stare de siguranță, urmând a fi ridicat și transportat într-un loc sigur pentru neutralizare.

Aceste evenimente grave au ca origine războiul din Ucraina și acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse împotriva infrastructurii civile a Ucrainei", a transmis MApN.

Mesajul premierului Ilie Bolojan

"În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.

Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni.

Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă", a transmis Ilie Bolojan.

