Ministrul Educației și Cercetării consideră că profesorii ar trebui să aibă posibilitatea de a verifica ghiozdanele elevilor atunci când există suspiciuni clare că aceștia dețin obiecte sau substanțe interzise. Sorin Costreie a declarat, a declarat la Observator, că verificările ar putea fi permise în situații bine definite, pentru a proteja siguranța copiilor și a cadrelor didactice.

Ministrul Educaţiei, de acord cu percheziţionarea elevilor. Când ar putea profesorii să intervină - arhivă

Întrebat dacă percheziționarea elevilor ar trebui să intre în atribuțiile profesorilor, ministrul a spus că, în prezent, această responsabilitate nu le revine cadrelor didactice, însă legislația ar trebui modificată.

"Nu e treaba profesorilor. Părerea mea, şi sunt țări în care se întâmplă lucrurile astea, dacă tu ai o suspiciune, vezi un comportament mai ciudat. S-a întâmplat recent, elevul cu vape la școală. N-au putut să se atingă de el, până n-a venit poliția. Bine, cu acordul elevului și al părinților, dar până se iau toate aceste acorduri, se poate evapora cazul și situația. Deci, eu cred că ar trebui să le dăm profesorilor, când sunt contexte foarte clare și când există o suspiciune clară, posibilitatea de a verifica. De ce? Pentru că aici nu mai vorbim doar de adicții, care în sine sunt îngrozitoare, ci vorbim de integritatea unor copii sau chiar a profesorilor. Eu cred că ar trebui să avem", a spus Sorin Costreie.

Ministrul cere 1.000 de posturi de paznici în școli

Sorin Costreie susţine că Ministerul Educației a solicitat 1.000 de posturi de paznici, care să fie distribuite cu prioritate în școlile cu probleme.

Articolul continuă după reclamă

"Vorbim de 6.000 de școli. Deci vă dați seama, o mie de posturi de paznici, măcar să le ducem în școlile cu probleme. În paralel, am avut niște întâlniri cu alte ministere și cu experți și lucrăm, de exemplu, dacă din condiții financiare noi nu putem să avem acești paznici, să vorbim cu Jandarmeria, cu Ministerul de Interne, să avem un polițist de proximitate care să cunoască mai bine școala și pe care să-l cunoască și elevii, că şi asta e o problemă, știți? Dacă e o față cunoscută, ei reacționează altfel. Care să le explice în mod regulat ce se întâmplă, să fie acolo, să poată să facă controale, că, de exemplu, acum, pe legislația actuală, profesorii nu poată să facă controale în ghiozdan", a spus ministrul Educaţiei.

În cazul elevilor violenţi, Sorin Costreie a dat ca exemplu ca exemplu Danemarca. Acolo se discută acum o măsură potrivit căreia profesorii îi pot da afară pe elevii violenţi.

Întregul interviu îl puteţi urmări AICI.