Momentul în care o maşină spulberă o fetiţă de 11 ani pe trotuar. "La ieșirea din școală s-a întâmplat"

Accident cumplit în Bistriţa Năsăud. Două eleve au fost spulberate de o maşină pe trotuar, chiar în faţa şcolii. Una dintre ele este în stare critică. Şoferul nu era nici drogat, nici băut, dar nu a reuşit să le explice poliţiştilor ce s-a întâmplat. Prima ipoteză este că ar fi adormit la volan.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere sunt greu de privit. Două copile, colege de clasă, una de 11 și una de 12 ani, se aflau pe trotuarul din fața Școlii Mureșenii Bârgăului. Terminaseră orele și se îndreptau spre casă. Fetița de 12 ani tocmai ieșise dintr-un magazin, când a fost spulberată de mașina scăpată de sub control. Autoturismul a intrat pe contrasens și de acolo direct pe trotuar. Pe lângă fetițe a fost rănită și o femeie de 31 de ani.

"Au ieșit la ora 13, pe poarta școlii, fiecare să meargă acasă. Prima a ieșit fetița care e mai grav și a doua a ieșit nepoata mea", a spus bunica uneia dintre ele.

"Când să iasă pe trotuar, aici. Pe trotuar, la ieșirea din școală, în fața porții s-a întâmplat", a spus o martoră.

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Copila de 12 ani a fost aruncată pe asfalt, iar martorii spun că era în stare atât de gravă încât au crezut că a murit.

"A trecut pe contrasens, a lovit-o și a târât-o… pe la 20 de metri", a spus un martor.

"Dintr-odată s-a auzit o bubuitură foarte mare. Când am ieșit afară, mi-am văzut mașina lovită și la 5 metri de mașină era fetița jos. Nu prezenta nicio urmă de viață", a povestit alt martor.

Nici după impact, șoferul nu a oprit. Cu aceeași viteză și-a continuat drumul și a lovit alte mașini.

"Autoturismul în cauză a intrat în coliziune cu trei autoturisme parcate în afara părții carosabile", a declarat Crina Sîrb de la IPJ Bistrița-Năsăud.

Fetița de 12 ani a fost dusă la spital cu elicopterul.

"Victima era inconștientă. Salvatorii au acordat primul ajutor și au predat victima echipajului medical. Aceasta a răspuns manevrelor de resuscitare și ulterior a fost predată echipajului de elicopter SMURD", a transmis Constantin Crăcană de la ISU Bistrița-Năsăud.

Din păcate, este în stare critică, intubată și ventilată mecanic. Și copila de 11 ani și femeia au fost transportate la spital, pentru îngrijiri.

"Au fost aduse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, acestea fiind în stare stabilă, conștiente și cooperante", a declarat Camelia Strungari de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Șoferul care se afla la volan are 59 de ani. Nu era nici drogat, nici băut. Nu a reușit să le spună polițiștilor ce s-a întâmplat, dar cea mai plauzibilă ipoteză este că a adormit la volan. El este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.