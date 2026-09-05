Un tânăr motociclist, de 28 de ani, a murit după ce o maşină i-a tăiat calea, pe o stradă din Târgu Mureș. Bărbatul tocmai depăşise câteva maşini când brusc, o şoferiţă a virat stânga în faţa lui.

Viteza motocicletei a făcut impactul inevitabil. Tânărul a fost aruncat de pe motocicletă şi s-a zdrobit de o dubă oprită pe marginea drumului.

Tânărul motoclict de 28 de ani, patronul unui restaurant libanez din Târgu Mureş

Motocicleta sa a trecut în viteză printre oamenii aflaţi pe trotuar înainte să se oprească în nişte scări. Doar norocul a făcut ca nimeni altcineva să nu fie rănit, mai ales că accidentul a avut loc chiar lângă o staţie de autobuz.

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Motocicleta și-a continuat deplasarea fără pilot și s-a izbit de niște scări aflate în apropiere. În zonă erau mai multe persoane, inclusiv în apropierea staţiei de autobuz.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum un angajat al serviciului de salubritate se ferește în ultima clipă din calea motocicletei. O diferență de doar câteva secunde ar fi putut face ca și acesta să fie lovit.

Bărbatul depăşise câteva maşini când o şoferiţă a virat stânga în faţa lui

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru tânărul motociclist, patronul unui cunoscut restaurant libanez din oraş.

Din primele informații furnizate de IPJ Mureș, autoturismul era condus de o femeie în vârstă de 53 de ani, care ar fi intrat în coliziune cu motocicleta condusă de patronul restaurantului libanez. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, relatează Ziua de Cluj.

Femeia care a provocat accidentul este cercetată pentru ucidere din culpă.