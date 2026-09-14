Supravieţuire miraculoasă! Un biciclist a scăpat cu viaţă după ce un şofer a intrat în plin în el, pe o şosea din judeţul Arad. Bărbatul de la volan virează brusc în direcţia victimei, fără să frâneze. Se opreşte abia după ce l-a proiectat în aer pe biciclist.

Biciclistul a ajuns la spital cu multiple fracturi, iar poliţiştii îl anchetează pe şofer ca să afle de ce a intrat pe contrasens. Testele au arătat că nu era băut.

Potrivit polițiștilor, în accident au fost implicate un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani și un biciclist de 52 de ani. În urma coliziunii, biciclistul a fost proiectat în afara părții carosabile.

Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate și acordarea îngrijirilor medicale. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, acesta a suferit răni grave.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.