Țara pe care România vrea să o convingă să investească miliarde aici. Domeniile vizate

România vrea mai multe investiţii chinezeşti, dar şi mai multe produse româneşti pe uriaşa piaţă din China. De la energie şi agricultură până la tehnologie, sunt domenii în care ar putea apărea noi parteneriate. Deocamdată însă, relaţia comercială este puternic dezechilibrată. Cumpărăm mult mai mult decât reuşim să vindem. Dar şi suprataxat, când o facem pe persoană fizică. România încearcă acum să transforme interesul Chinei în investiţii făcute la noi în ţară.

Oficiali, diplomaţi şi oameni de afaceri s-au întâlnit la Bucureşti, la Forumul pentru Cooperare Economică România-China. Pe masă: noi investiţii şi parteneriate în domenii precum energia, agricultura şi tehnologia.

"Există o paletă foarte mare de investiţii care se pot face în România. În domeniul energiei trebuie să vedem potenţialul nostru din agricultură, pentru că noi trebuie să privim această relaţie în ambele sensuri, este foarte important şi din punct de vedere al tehnologiei, având în vedere tehnologia pe care o are China", a declarat Viorica Dăncilă, iniţiatoarea evenimentului.

Anul trecut, România a cumpărat din China mărfuri de peste 9 miliarde de euro şi a vândut de numai 715 milioane. Miza pentru ţara noastră este să schimbe sensul banilor. Nu doar să cumpărăm produse fabricate în China, ci să atragem companii chineze care să producă aici, să creeze locuri de muncă și să exporte mai departe către piața europeană. În prezent, însă, pentru fiecare euro pe care îl vindem Chinei, cumpărăm de aproape 13 ori mai mult.

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"Propunerea noastră este să încercăm să avansăm prezenţa produselor româneşti pe pieţele chinezeşti. Există foarte multă deschidere şi din partea chineză, dar şi a companiilor româneşti, mai trebuie puţin umblat la procedurile guvernamentale care să şi faciliteze acest lucru", a declarat Cosmin Corendea, co-iniţiator eveniment.

Deficitul comercial cu China a ajuns anul trecut la aproximativ 8,4 miliarde de euro. Mai mult, a crescut cu peste un miliard de euro într-un singur an.

"Sunt companii chineze care au foarte multă deschidere, e important să avem o deschidere şi din partea Guvernului României. Un parteneriat, pe lângă faptul că ar ajuta economic, ar consolida şi o piaţă de desfacere pe piaţa chineză, având în vedere tocmai deficitul de balanţă comercială între cele două ţări", a mai spus Viorica Dăncilă.

Relaţia cu China nu se opreşte însă la schimburile comerciale. Următorul pas ar trebui să fie legături mai strânse între universităţi şi şcoli. "România are mai mare nevoie de China decât are China nevoie de România, cel puţin din punct de vedere economic. România trebuie să înveţe. Cel mai uşor vor putea să înveţe tinerii, elevii şi studenţii noştrii, care să colaboreze cu elevii şi studenţii din China", a declarat Lavinia Şandru, deputat.

China este deja cel mai mare furnizor de mărfuri al Uniunii Europene. Anul trecut, peste o cincime din tot ce a importat Uniunea din afara blocului comunitar a venit de acolo.