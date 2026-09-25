Greşeala pe care o fac şoferii înainte de iarnă. Mihai a plătit 1.450 de lei pentru reparaţii

A venit frigul şi, odată cu el, întrebarea pe care şi-o pun toţi şoferii e.. Oare mai ţine bateria până la primăvară? Sau, mai simplu: Am schimbat anvelopele, deci sunt pregătit de iarnă. Dar anvelopele nu sunt singura grija. Bateria, antigelul şi chiar ştergătoarele pot face diferenţa dintre un drum liniştit şi unul în care ajungi să cauţi un service. Iar pregătirea pentru iarnă poate costa de la câteva sute până la câteva mii de lei. Dar amânarea unei probleme poate costa şi mai mult. Aşa că am fost să vedem ce trebuie verificat înainte de primele temperaturi negative şi cât ne costă, de fapt, să fim pregătiţi pentru iarnă.

Pentru şoferi, frigul vine la pachet şi cu un test pentru maşină. Culmea, nu anvelopele ar trebui să fie prima grijă a şoferilor.

Deşi tendinţa generală este cea de a verifica anvelopele înainte de sezonul rece, în realitate în altă parte ar trebui să fim foarte atenţi înainte să vină iarna. Şi să începem această verificare cu bateria. Poate pe timpul verii, maşina a pornit fără probleme, dar o baterie uzată nu va funcţiona la fel pe timp de iarnă, atunci când temperaturile sunt de minus 10 grade cel puţin. Şi e posibil să ne trezim ntr-o dimineaţă geroasă că maşina nu mai porneşte.

Mihai a vrut sa fie pregătit când vine prima ninsoare asa ca a mers din timp la mecanic. "Acum 4-5 ani nu făceam acest lucru. Am ajuns, neducând maşina la verificat, să mi se defecteze distribuţia. 1.450 de lei şi o înlocuire la un semering. S-au găsit nişte probleme care trebuie rezolvate".

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Lista de verificări este însă lungă, iar cum costurile nu sunt neapărat mici, service-urile mai fac și suprize șoferilor și le fac verificarea gratuit. Prețurile pleacă de la câteva zeci până la câteva sute de lei în funcţie de defecţiunile găsite şi pot depăşi 1000 de lei dacă sunt probleme serioase.

"Un acumulator poate să plece, în funcţie de modelul maşinii, de la 300 de lei până la 1.000 de lei. Un set de plăcuţe la fel, de la 120 de lei, se pot duce până la 300-400 de lei", a declarat Marian Mănăilă, administrator service.

În România, legislaţia nu stabileşte o dată exactă la care şoferii sunt obligaţi să monteze anvelopele de iarnă. Ele devin obligatorii atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.