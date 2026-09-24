Individul suspectat că şi-a ucis iubita şi a aruncat-o în troller în râul Olt este dat în urmărire internaţională. Anchetatorii spun că ar fi fugit din țară, ajutat de un prieten care nu ar avea niciun amestec în crimă. Din păcate, deznodământul tragic fusese cumva anunţat, în cele câteva luni de relaţie Valentina a fost de mai multe ori bătută şi mutilată de partenerul ei.

Mama Valentinei s-a întors din Austria sa si ingroape fata de 28 de ani. Femeia regretă acum că nu a apelat la politie ca sa si salveze fiica. "M-a sunat şi îmi zicea: 'Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică că mă omoară'. Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică. El a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: 'Ce?!, totul e bine'", a declarat Cristina Gâdea, mama Valentinei. Cei doi aveau o relaţie de câteva luni. Din cauza bătăilor, tânăra ar fi vrut să se despartă de el.

Valentina este a 27-a femeie ucisă de partener în acest an în România

"Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută, avea mâna umflată cât piciorul cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre, adică avea negrituri pe corp", a declarat Cristina Gâdea, mama Valentinei. ""Băi, tati, mama ta mi-a zis că ăsta te bate, e adevărat?". "Nu, tati, mi-a dat odată o palmă că mi-a zis că de ce i-am dat unuia urmărire pe Instagram". Ferească Dumnezeu să fie în faţa mea", a declarat Petre Tănasie, tatăl Valentinei. Vlad Bălțățeanu a fost dat în urmărire internaţională. Este suspectat ca a ucis-o pe Valentina, a pus-o într-o valiză și a aruncat-o în râul Olt. Imediat dupa crima a fugit din ţară. Anchetatorii au date ca i-a cerut unui prieten din Sibiu să îl ducă in Ungaria. Ca să nu dea de bănuit l-a minţit ca i s-a stricat maşina. "Se poate, da, să fi luat şi droguri, dar în seara respectivă era beat, se vedea", a declarat Cristina Gâdea, mama Valentinei.

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Patru ore au scotocit anchetatorii în casa in care locuiau cei doi iubiţi pentru a găsi indicii. Pe salteaua din dormitorul lor au găsit mai ulte pete care par a fi de sânge. Le vor analiza în laborator pentru a stabili dacă aparţin sau nu tinerei ucise. In spatele imaginii de hairstylist respectat în oraş, individul ascundea un trecut violent. Fosta iubită l a acuzat de viol si a cerut oridn de protectie importiva lui tot din cauza violentelor. "Întotdeuna agresorii au nişte explicaţii foarte punctuale, despre ce s-a întâmplat în trecut. De foarte multe ori, această teorie explicativă pe care agresorul o are despre propriile fapte violente din trecut ajung să fie crezute de noile partenere, care la început trăiesc o relaţie, de multe ori, ideală, foarte, foarte frumoasă la care, după fie care act de violenţă, tânjesc", a declarat Gabriela Groza, doctor în psihologie judiciară. Valentina este a 27-a femeie ucisă de partener în acest an în România.