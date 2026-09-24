Cum pot părinții singuri să evite epuizarea. Terapeut: "Este nevoie de curajul de a cere ajutor"

Cum poate un părinte singur să facă față tuturor responsabilităților fără să ajungă la epuizare? Smaranda Cernescu, terapeut, a vorbit la Observator 16 despre importanța comunității în jurul unei familii monoparentale și despre curajul de a cere ajutor. Specialistul spune că părinții nu trebuie să simtă că sunt singurul sprijin al copilului și că, pentru a preveni epuizarea, este esențial să învețe să delege și să construiască treptat o rețea de oameni de încredere.

PREZENTATOR: Ar trebui ca, atunci când avem în jurul nostru o familie monoparentală, să ne implicăm mai mult. Cum pot aceste familii să ceară ajutor și să găsească această comunitate, acest „sat” necesar pentru creșterea unui copil?

INVITAT: Și eu susțin această idee: este nevoie de o echipă întreagă pentru a crește un copil. Pentru părintele singur, este important să iasă din ideea că trebuie să fie unicul sprijin pentru copil. Este foarte dificil să delege și să găsească persoane de încredere, dar chiar și lucrurile mici pot fi împărțite cu alți oameni – un vecin, un ajutor la cumpărături sau câteva ore petrecute cu copilul.

PREZENTATOR: Deci delegarea ar fi primul pas, pentru a avea mai multă energie?

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INVITAT: Da. Asta înseamnă ca părintele să iasă din zona „doar eu mă ocup”. Există o presiune foarte mare asupra părinților de a fi perfecți, iar în cazul părintelui singur apare adesea sentimentul că „nu sunt suficient de bun” și sentimentul de vinovăție. Este nevoie și de capacitatea de a face echipă cu ceilalți, de a avea curajul să ceri ajutor și, la rândul tău, să oferi ceva în schimb: „Tu stai cu copilul meu, iar eu te ajut cu altceva”. Este nevoie să construim această echipă în jurul copilului.

PREZENTATOR: De ce este importantă această echipă? La ce folosește acest „sat”?

INVITAT: Părintele singur este practic într-o tură completă, 24 de ore din 24. Pentru a preveni burnoutul parental, pierderea identității și epuizarea, are nevoie de sprijin. Astfel, își poate păstra claritatea mentală, poate lua decizii bune și poate rămâne un sprijin pentru copil pe termen lung.

PREZENTATOR: Cum poate fi cerut ajutorul? Cât de mult poate fi extinsă această rețea? Putem apela și la străini, cunoscuți, colegi sau vecini?

INVITAT: Aici intervine inteligența relațională: câtă încredere pot avea în omul căruia îi deleg o parte din viața mea și, implicit, grija celei mai importante ființe din viața mea? Este important să analizăm persoana care ne poate ajuta și să facem pași mici. Observăm ce se întâmplă și construim treptat un nivel de încredere.

Avem nevoie să știm cum să cunoaștem oamenii și cum să le acordăm încrederea, în funcție de competențele lor și de nevoile copilului nostru.

PREZENTATOR: Așadar, este nevoie de mai multă încredere și deschidere față de cei din jur, mai ales când vorbim despre familiile cu copii.