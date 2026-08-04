Motan dispărut după un zbor din Bacău, găsit după 17 zile pe Aeroportul Bruxelles. Mişu "evadase" din cuşcă

O pisică plecată din Bacău spre Bruxelles a fost găsită după 17 zile de la dispariţia sa pe aeroportul din capitala Belgiei. Mişu ar fi reuşit să scape în timpul transferului dintre avion şi terminal, iar stăpâna sa a primit la sosire cuşca de transport goală. După mai bine de două săptămâni de căutări, animalul s-a întors în sfârşit la familie.

O pisică sosită cu un zbor din România şi dispărută pe Aeroportul Bruxelles a fost găsită după 17 zile şi s-a reîntâlnit cu stăpânii săi, relatează marţi dpa, citând presa belgiană.

Animalul, pe nume Mişu, a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie, potrivit unei postări publicate pe Facebook de proprietara sa. La sosirea pe aeroportul din Bruxelles, însă, proprietara a primit o cuşcă de transport goală. Se presupune că pisica a reuşit să scape în timpul transferului dintre aeronavă şi terminal.

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Timp de peste două săptămâni, nu a existat nicio urmă a pisicii, în ciuda căutărilor. În cele din urmă, Mişu a fost găsită şi înapoiată stăpânilor săi.

Deocamdată, nu este clar unde anume a fost găsită pisica şi nici cum a reuşit să supravieţuiască timp de 17 zile în perimetrul aeroportului. Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanţele în care animalul a fost recuperat.