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Motan dispărut după un zbor din Bacău, găsit după 17 zile pe Aeroportul Bruxelles. Mişu "evadase" din cuşcă

Motan dispărut după un zbor din Bacău, găsit după 17 zile pe Aeroportul Bruxelles. Mişu "evadase" din cuşcă Mişu a dispărut după aterizarea la Bruxelles - Patricia Maria | Facebook
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.08.2026, 14:05 | Modificat la 04.08.2026, 14:06

O pisică plecată din Bacău spre Bruxelles a fost găsită după 17 zile de la dispariţia sa pe aeroportul din capitala Belgiei. Mişu ar fi reuşit să scape în timpul transferului dintre avion şi terminal, iar stăpâna sa a primit la sosire cuşca de transport goală. După mai bine de două săptămâni de căutări, animalul s-a întors în sfârşit la familie.

O pisică sosită cu un zbor din România şi dispărută pe Aeroportul Bruxelles a fost găsită după 17 zile şi s-a reîntâlnit cu stăpânii săi, relatează marţi dpa, citând presa belgiană.

Animalul, pe nume Mişu, a călătorit în cala unei aeronave care decolase din Bacău pe 17 iulie, potrivit unei postări publicate pe Facebook de proprietara sa. La sosirea pe aeroportul din Bruxelles, însă, proprietara a primit o cuşcă de transport goală. Se presupune că pisica a reuşit să scape în timpul transferului dintre aeronavă şi terminal.

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Timp de peste două săptămâni, nu a existat nicio urmă a pisicii, în ciuda căutărilor. În cele din urmă, Mişu a fost găsită şi înapoiată stăpânilor săi.

Deocamdată, nu este clar unde anume a fost găsită pisica şi nici cum a reuşit să supravieţuiască timp de 17 zile în perimetrul aeroportului. Autorităţile nu au oferit detalii suplimentare despre circumstanţele în care animalul a fost recuperat.

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Redactia Observator
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