POLITICO: Germania urmează să acuze Rusia pentru incidentul cu dronă de la Leipzig

Cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să acuze Rusia în legătură cu tentativa de atac cu dronă de la Leipzig și să anunțe un set amplu de sancțiuni împotriva Moscovei, potrivit Politico. Măsurile ar marca o înăsprire semnificativă a poziției Berlinului față de Rusia.

Planul guvernului german ar include sancțiuni directe împotriva unor entități rusești, în timp ce Uniunea Europeană lucrează, la Bruxelles, la un nou pachet de măsuri restrictive. Informațiile au fost confirmate pentru Politico și Welt am Sonntag de trei oficiali familiarizați cu discuțiile, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Anunțul ar urma să fie făcut la începutul săptămânii viitoare, în apropierea reuniunii miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene, programată marți în Irlanda. Potrivit a doi dintre oficiali, decizia ar putea fi comunicată chiar mai devreme, în funcție de hotărârea cancelarului Friedrich Merz.

Unul dintre oficialii citați susține că, după incidentul de la Leipzig, măsuri precum expulzarea unor diplomați ruși sau închiderea Casei Ruse din Berlin nu ar mai fi considerate suficiente. Printre variantele discutate s-ar afla sancțiuni mai dure și chiar suplimentarea livrărilor de armament către Ucraina. Cei trei oficiali nu au oferit însă detalii despre măsurile concrete pe care guvernul german le pregătește.

Articolul continuă după reclamă

Rămâne neclar dacă Berlinul va atribui tentativa de atac unor persoane sau entități rusești ori dacă acuzațiile vor viza direct guvernul de la Moscova. Oficialii germani se pregătesc însă pentru posibilitatea unor represalii din partea Rusiei, în cazul în care Germania va adopta o poziție mai dură.

Directorul CIA a avertizat autorităţile RUSE să nu escaladeze tensiunile cu NATO

Schimbarea de ton a Berlinului vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari între Rusia și statele europene, după mai multe incidente pe care oficiali de rang înalt le-au descris drept componente ale unui "război hibrid". Marți, directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită surpriză la Moscova, unde a avertizat autoritățile ruse să nu escaladeze tensiunile cu NATO.

Momentul ales pentru anunț este delicat și pe plan politic intern. Duminica viitoare sunt programate alegeri în landul Saxonia-Anhalt, iar două săptămâni mai târziu vor avea loc scrutinuri în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin.

În Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune de extremă dreapta cunoscută pentru pozițiile sale favorabile Rusiei, se află pe primul loc în sondaje.

Friedrich Merz avertizase încă de marți că incidentul de la Leipzig va avea consecințe serioase, fără să indice însă cine ar fi responsabil.

Drona ar fi urmat să lovească un avion cargo ucrainean

Mai multe informații apărute în presa germană indică o posibilă legătură cu Rusia în cazul atacului dejucat pe Aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit unei investigații realizate de mai multe publicații germane, drona încărcată cu explozibili ar fi urmat să lovească un avion cargo ucrainean Antonov, utilizat inclusiv pentru transportul de echipamente militare.

The Wall Street Journal a relatat, la rândul său, că evaluările serviciilor americane de informații ar fi stabilit o legătură directă între Rusia și drona implicată în incident.

Deocamdată, nu este clar ce informații suplimentare ar fi determinat autoritățile germane să considere Rusia direct responsabilă. O acuzație oficială presupune existența unor dovezi solide, iar Berlinul a evitat până acum să formuleze astfel de concluzii fără un nivel ridicat de certitudine.

La schimbarea de atitudine a Germaniei ar fi contribuit și descoperirea unui depozit de arme în apropiere de Berlin.