O tradiţie veche, o dilemă nouă: mucenici moldoveneşti sau munteneşti? În timp ce unii cred că gustul desăvârşit este dat de aluatul cu miere, alţii spun că plăcerea e de fapt să-i mănânci din strachină cu lingura. Cofetarii au reinterpretat reţetele ca să ajungă şi la generaţiile tinere.

Adriana s-a născut în Moldova şi a adus reţeta de mucenici a bunicii ei în inima Munteniei.

"Să te îmbie să mănânci nu doar unul, vedeţi că sunt foarte mari, măcar 2! Punem şi portocală confiată, ţinem foarte mult la aromă. Siropul este secret, dar ce vă pot arăta, sunt păstăi de vanilie.", spune Adriana Iancu, cofetar.

Ca să-i cucerească pe tineri, cofetarii au mixat desertul tradiţional cu un ingredient care nu dă greş: ciocolata.

Articolul continuă după reclamă

"Este din aluat de cozonac, în el punem ou, lapte, ciocolată, ca să-i schimbăm puţin gustul şi pe deasupra îl glazurăm. Este 24 de lei.", precizează Ioana Simona Drăgan, cofetar.

"Îmi plac ăştia moldoveneşti! Când i-am descoperit pe aceştia, am constatat că-mi plac foarte mult!", spune o femeie.

Râmân însă mulţi români pentru care mucenicii se mănâncă din strachină cu lingura.

"E multă migală, multă muncă, pentru că toţi se fac individual, opturile le facem unul câte unul. Reţeta finală are şi nucă şi scorţişoară. Un borcan de mucenici costă 49 de lei şi are 580 de mililitri. Aceştia munteneşti se comandă mai mult în preajma zilei mucenicilor, pe când cei munteneşti sunt căutaţi cu 2-3 săptămâni înainte.", explică Cătălin Chivu, proprietar cofetărie.

Indiferent de preferinţe, un lucru este cert - gustul copilăriei, gustul nostalgic este cel care câştigă detaşat bătălia mucenicilor!

"Munteneşti! Pentru că sunt olteancă! Bunica mea făcea mucenici în cuptor cu miere şi cu nucă şi-mi aduc aminte că mereu mă punea să sparg nucile respective pentru că nu le găseai ca acum gata ambalate!", spune cu nostalgie o altă femeie.

"Moldoveneşti! Pentru că mama îi face mereu şi are un aluat de la bunica pe care îl face an de an şi ies nişte monştri aşa, gustoşi!", adaugă o altă femeie.

Cei 40 de Mucenici sunt sărbătoriţi pe 9 Martie. În tradiția creștină, ziua de mucenici amintește de cei 40 de Sfinți care au murit în numele credinței

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰