Ţoiu, la televiziunea poloneză: Cerem un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu

Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, a afirmat că diplomaţia europeană ar trebui să insiste, în Orientul Mijlociu, pentru "un armistiţiu temporar negociat", care să permită evacuarea civililor. Ea a avertizat, totodată, că o eventuală escaladare a conflictului riscă să deturneze atenţia şi resursele de la sprijinul acordat Ucrainei. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii "On the Record" de la TVP World, înaintea întâlnirii de la Varşovia cu omologul său polonez, Radosław Sikorski, unde criza din Iran ar urma să fie principalul subiect de discuţie, potrivit News.ro.

Oana Ţoiu a calificat moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, drept "un punct de cotitură", dar a susţinut că prioritatea guvernelor europene este dezamorsarea conflictului şi protecţia civililor, inclusiv ajutorarea propriilor cetăţeni să părăsească regiunea.

Ea a spus că este la curent cu criticile potrivit cărora acţiunile recente ale SUA şi Israelului ar putea să nu fie pe deplin conforme cu "normele internaţionale", dar a afirmat că diplomaţia ar trebui să se concentreze pe prevenirea pierderilor suplimentare de vieţi omeneşti şi pe restabilirea unui "cadru previzibil pentru viitor" pentru securitatea regională.

Declaraţiile sale vin în contextul în care liderii europeni evaluează consecinţele atacurilor comune ale SUA şi Israelului asupra Iranului şi riscul de represalii, inclusiv potenţiale atacuri cibernetice, potrivit unei evaluări a ameninţărilor realizate de SUA.

Cum ar putea fi afectată Moscova de conflictul din Orientul Mijlociu

Întrebată dacă acest conflict ar putea slăbi Moscova prin întreruperea sprijinului iranian, Ţoiu a spus că presiunea asupra atenţiei şi resurselor occidentale este "de necontestat" şi reprezintă un risc direct pentru Ucraina, oferind Europei un motiv în plus pentru a face presiuni în vederea dezamorsării conflictului.

Dar ea a susţinut, de asemenea, că tulburările din Iran ar putea reduce capacitatea acestuia de a sprijini Rusia, menţionând că dronele de tip Shahed utilizate împotriva Ucrainei se bazează pe proiectare iraniană şi cooperare cu Moscova.

Ea a adăugat că experienţa Ucrainei pe câmpul de luptă, în special în combaterea atacurilor cu drone şi rachete, ar putea deveni un atu practic pentru parteneri, inclusiv pentru statele din Golf care se confruntă acum cu ameninţări similare la adresa infrastructurii energetice şi a centrelor urbane.

Deizia de a intra sub umbrela nucleară franceză trebuie luată de CSAT

Interviul a abordat şi preocupările mai largi ale Europei în materie de securitate, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat planuri de creştere a stocului de ogive nucleare al Franţei şi de explorare a unei cooperări mai strânse în materie de descurajare cu partenerii europeni interesaţi.

Oana Ţoiu a refuzat să-şi exprime opinia personală cu privire la oportunitatea ca România să adere la viitoare acorduri de partajare nucleară sau de "descurajare avansată", afirmând că astfel de decizii ţin de competenţa instituţiilor de securitate de vârf ale ţării şi trebuie să reflecte un consens naţional, menţionează TVP World.

