Ţara noastră se confruntă cu o creştere alarmantă a consumului şi traficului de droguri! Deşi capturile s-au triplat anul trecut faţă de 2024, traficanţii găsesc mereu metode să îşi extindă vânzarea de stupefiante periculoase. România nu mai este doar un coridor de tranzit, ci o piaţă de consum în plină expansiune.

România este invadată de dealerii de droguri sintetice, create în laboratoare clandestine pentru a imita efectele narcoticelor clasice - cocaină, heroină şi canabis - sau pentru a oferi stări noi, de multe ori imprevizibile. Preţul extrem de mic, 5-6% din cel al cocainei, ascunde marile pericole: dependenţa mai rapidă şi efecte devastatoare.

"Intoxicaţii acute, cu toxicitaţie la nivelul creierului, manifestată prin tulburări de comportament psihice mergând până la starea de comă.", spune Radu Ţincu, medic toxicolog.

Există, din pacate, în Romania un apetit foarte mare de consum al acestor noi tipuri de substanţe psihoactive. În mare parte sunt comandate din Europa de Vest, din ţări precum Olanda şi Polonia.

În transportul acestor noi tipuri de substanţe sunt folosite firmele de curierat.

73 de kilograme de substante psihoactive, sub forma de comprimate sau prafuri au fost confiscate anul trecut de politisti si procurorii DIICOT. Dealerii gasesc clienți, cel mai ușor, în orașele universitare, precum București, Iași sau Timișoara, acolo unde principalii consumatori, tinerii combina drogurile intre ele in căutare de senzații tari.

Drogurile trimise prin curier sunt greu de depistat din cauza volumului enorm de colete, a metodelor sofisticate prin care traficanţii le ascund în haine vidate sau mâncare de pisici. Ofiţerii anti-drog au confiscat anul trecut peste trei tone de stupefiante. Multe erau împachetate în ambalaje colorate şi purtau logouri celebre printre tineri, din modă, social media sau desene animate.

"Pentru a fi eficienţi în procesul de vânzare şi pentru a identifica drogurile, au procedat în a aplica diferite ambalaje acestor substanţe, în a ştanţa aceste substanţe pentru a fi mai uşor de identificat în piaţa neagră.", spune un ofiţer antidrog.

Statisticile oficiale arată că 34 de tineri au pierit în 2025 din cauza drogurilor, dar numărul victimelor este mult mai mare - nu toate substanţele sintetice pot fi identificate la analize. Anul trecut, o ţară întreagă a fost şocată de moartea unui tânăr de 20 de ani, filmat când agoniza în garajul traficantului care îi furniza stupefiante lui Vlad Pascu.

Denisa Dicu

