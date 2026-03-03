"Totul a fost distrus în Iran". Planul lui Trump pentru viitorul Teheranului și critici către aliații europeni

Donald Trump a afirmat că era convins că Teheranul se pregătea să atace primul, după ce negocierile privind programul nuclear au eșuat. În conferința de presă susținută la Casa Albă alături de cancelarul german Friedrich Merz, Trump a transmis că "aproape totul a fost distrus în Iran" și a criticat dur Marea Britanie și Spania pentru lipsa de cooperare după loviturile americane.

Trump a afirmat că negocierile dintre Washington și Teheran privind programul nuclear iranian au eșuat, iar administrația sa a ajuns la concluzia că Iranul "urma să atace primul", potrivit BBC.

"Aproape totul a fost distrus în Iran", a spus liderul de la Casa Albă în cadrul conferinţei de presă la care a participat şi cancelarul german Friedrich Merz.

Scenarii privind viitorul conducerii de la Teheran

Despre eliminarea fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, Trump a declarat că cel mai pesimist scenariu ar fi ca "cineva la fel de rău ca persoana anterioară" să preia puterea, mai scrie BBC.

Declarația ridică semne de întrebare privind viitoarea conducere a Iranului. Întrebat despre posibile variante, Trump l-a menționat pe Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, aflat în exil, dar a precizat că cel mai bun scenariu ar fi ca "cineva care e deja de acolo" să preia conducerea.

Atacuri la adresa aliaților: "Nu e Winston Churchill"

Președintele american a lansat critici dure și la adresa unor aliați tradiționali ai SUA. Trump a acuzat United Kingdom și Spain că au fost "foarte necooperanți" după ce Statele Unite au lansat atacurile asupra Iranului.

Despre premierul britanic Keir Starmer, Trump a spus: "Nu este Winston Churchill cel cu care avem de-a face".

Este cel mai tăios comentariu făcut până acum de liderul american la adresa lui Starmer, pe fondul unor tensiuni anterioare legate de acordul privind Insulele Chagos.

În ceea ce privește Spania, Trump a afirmat că SUA "vor întrerupe toate relațiile comerciale" cu această țară și că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, "să sisteze toate relațiile".

Declarațiile marchează o nouă escaladare a tensiunilor diplomatice, atât în Orientul Mijlociu, cât și în relațiile dintre Washington și unii dintre partenerii săi europeni.

Denisa Gheorghe

