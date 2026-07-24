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Video Muncitor de 52 de ani, izbit de tren în timp ce lucra cu un excavator la calea ferată, în Suceava

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.07.2026, 08:10 | Modificat la 24.07.2026, 08:14

Accident grav într-o comună din Suceava. Un bărbat de 52 de ani a murit, în timp ce lucra la calea ferată. Acesta se afla într-un excavator, moment în care a fost izbit în plin de un tren. Echipajele medicale ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă, fără rezultat. 

Un excavator a fost surprins de trenul accelerat care circula pe ruta Iaşi-Timişoara, în judeţul Suceava, în zona unor lucrări la calea ferată. Şoferul utilajului a fost găsit inconştient şi nu a putut fi salvat.

Victima, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a fost declarată decedată.

"Din primele verificări s-a constatat că, pe raza comunei Pojorâta, sat Pojorâta se efectuau lucrări în zona căii ferate, iar un excavator a fost surprins de trenul accelerat care circula pe ruta Iaşi-Timişoara, în gabaritul de pericol al locomotivei", a transmis sursa citată.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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