„Fjord” deschide drumul spre Oscar al lui Cristian Mungiu. Filmul intră automat în cursa pentru nominalizare

Succesul filmului „Fjord” la Cannes îi oferă lui Cristian Mungiu o șansă istorică în cursa pentru Oscar. Pelicula româno-norvegiană pornește cu un avantaj important după câștigarea Palme d’Or și ar putea deveni primul film românesc de ficțiune nominalizat la categoria Cel mai bun film internațional.

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 11:03
„Fjord” deschide drumul spre Oscar al lui Cristian Mungiu. Filmul intră automat în cursa pentru nominalizare Regizorul român și membru al juriului de lungmetraj Cristian Mungiu sosește pe scenă pentru a participa pe 26 mai 2013 la ceremonia de închidere a celei de-a 66-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Grație noilor reguli ale Academiei Americane de Film, anunțate anul acesta, pelicula româno-norvegiană intră automat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru Cel mai bun film internațional.

Noile reguli ale Academiei acordă eligibilitate automată pentru categoria Cel mai bun film internațional producțiilor câștigătoare ale marelui premiu la șase festivaluri majore, printre care se numără și Cannes.

Astfel, „Fjord” nu mai depinde de calcule legate de selecția națională sau de alte criterii preliminare și pornește deja dintr-o poziție favorabilă în sezonul premiilor, potrivit Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Drumul spre Oscar 

Victoria de pe Croazetă oferă astfel filmului lui Mungiu un statut privilegiat în competiția pentru Oscarurile din 2027. Mai ales într-un an în care Festivalul de la Cannes a fost dominat exclusiv de producții non-anglofone, fără niciun laureat american în competiția principală.

Filmul lui Mungiu, o dramă morală plasată în Norvegia și centrată pe o familie de români evanghelici prinsă într-un conflict cu sistemul social norvegian, și-a consolidat profilul internațional după ce a devenit unul dintre cele mai premiate titluri ale ediției din acest an a festivalului.

Pe lângă Palme d’Or, „Fjord” a obținut și Premiul FIPRESCI, acordat de critica internațională; Premiul Juriului Ecumenic, pentru dimensiunea umană și morală a poveștii; François Chalais Prize, dedicat filmelor cu relevanță civică și socială; Citizenship Prize (Prix de la Citoyenneté), acordat producțiilor cu mesaj social puternic.

Prin succesul de sâmbătă, Cristian Mungiu a devenit al zecelea cineast din istoria festivalului de la Cannes care obține de două ori marele trofeu. Distincția vine la 19 ani după succesul cu 4 Luni , 3 Săptămâni și 2 Zile.

Triumful de la Cannes îi oferă lui Mungiu și cea mai puternică platformă de lansare către Oscar din întreaga sa carieră. Cu filmul „După dealuri” (2012), Cristian Mungiu a ajuns pe lista scurtă de 9 filme, dar nu a prins selecția finală de 5 nominalizări pentru Oscar.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

oscar cristian mungiu cannes
Înapoi la Homepage
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi interesaţi să vedeţi filmul "Fjord", după ce a câştigat Palme d'Or?
Observator » Ştiri externe » „Fjord” deschide drumul spre Oscar al lui Cristian Mungiu. Filmul intră automat în cursa pentru nominalizare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.