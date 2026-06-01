Din palatul de la Cannes, în sala închisă de la cinema Studio. Aşa arată cele două lumi în care îşi împarte viaţa şi cariera regizorul Cristian Mungiu. Cineastul laureat a doua oară cu Palme d'Or cere autorităţilor ca Sala Palatului să poată fi folosită pentru premierele românești, dat fiind faptul că sălile din mall sunt prea mici. Pelicula "Fjord" va avea o avanpremieră unică pe 13 iunie. Încă nu se ştie când va intra filmul în cinematografele din ţară.

Pelicula câştigătoare a marelui premiu la Cannes va putea fi urmărită în avanpremieră unică în toate cele 90 de cinematografe din ţară pe 13 iunie. Cristian Mungiu spune că o premieră de gală nu se poate face în România. "Nu mai avem sala de premiera, cinema studio e închis, patria e închisă, scala e închisă, toate cinematografele de pe bulevard sunt închise, sălile de la mall sunt săli mici. Există o sală care poate primi mai mult de 1.000 de spectatori şi e Sala Palatului. Momentan e gestionata de RAPPS si se ridica undeva la 15-20.000 de euro. Suntem tratati ca orisicare alt client", a declarat Cristian Mungiu.

La premiera oficială, regizorul vrea să ii aducă la Bucureşti pe actorii principali ai filmului Sebastian Stan şi Renate Reinsve. Cineastul a ridicat din nou problema subfinanţării cinemtografiei româneşti. Doar 20% din bugetul peliculei Fjord au venit de la statul român. "E necesarea livrarea conform legii catre fondul cinematografic a taxei pentru jocuri de noroc banii nu au fost virati niciodata. Datoria acumulata in acest moment este de 130 de milioane de euro", a declarat Cristian Mungiu. Aşa arată sala în care Cristian Mungiu a facut anunţul avanpremierei nationale penbtru filmul Fjord. Plina de viata acum 20 de ani. o sala in care se putrea celebra cu usurinţă cannes-ul. Astazi inchisa definitiv. Normele au inchis multe cinematografe de la noi din tara şi nu doar atât. odata cu salile, s a pierdut si obiceiul de consum al oamenilor. incet incet.

"Fjord", filmul lui Cristian Mungiu, este nominalizat la Oscar. După apelurile repetate ale cineastului, Ministerul Culturii a introdus producția pe lista proiectelor culturale strategice care să beneficieze de finanţarea campaniei pentru Premiile Oscar.

