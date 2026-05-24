Lumea filmului se înclină din nou în faţa lui Cristian Mungiu. Primul său lungmetraj în engleză, Fjord, a primit cel mai prestigios trofeu european, Palme d'Or. Vorbim despre o performanţă unică pentru cinematografia românescă, una care îl plasează pe Mungiu în clubul exclusivist al regizorilor care au câştigat de două ori grandiosul premiu. Inspirat din fapte reale, Fjord este calificat automat în competiţia supremă, premiile Oscar.

"Palme d'Or din acest an a fost selectat pentru lumina pe care o aruncă asupra acestui subiect, pentru înțelegerea și respectarea diversității din lume, într-o manieră artistică superbă. Este vorba despre filmul lui Cristian Mungiu, 'Fjord'!", a fost anunţul făcut de Park Chan-Wook, preşedintele juriului de la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie la Cannes. Un triumf emoţionant şi atât de aşteptat.

Copleşit de îmbrăţişările echipei sale, regizorul a urcat pe scenă alături de vedetele filmului, Sebastian Stan şi norvegiana Renate Reinsve. A primit trofeul din partea Tildei Swinton. Actriţa premiată cu Oscar i-a sărutat mâna lui Cristian Mungiu. Un gest care a făcut deja înconjurul planetei. "Vă rog să îmi permiteţi să mă bucur de acest moment! Eşti atât de surprins prima dată când primeşti acest premiu, încât nu apuci să simţi cu adevărat bucuria şi plăcerea. Dacă se întâmplă ca viaţa să îţi aducă un alt premiu, trebuie să-ți amintești să fii mai bucuros", a declarat Cristian Mungiu, câştigător Palme d'Or. La 19 ani de la victoria la Cannes cu filmul "4 luni, 3 săptămâni şi două zile", Mungiu obţine al doilea Palme D'or din carieră, performanţă reuşită până acum de doar zece alţi regizori.

"Astăzi, societatea este fracturată, este divizată, este radicalizată. Acest film este, dacă vreţi, un angajament împotriva oricărei forme de fundamentalism. Este un angajament pentru lucrurile pe care le cităm foarte des, precum toleranță, incluziune, empatie. Sunt cuvinte frumoase şi noi, în Europa, suntem obişnuiţi cu cuvintele frumoase, dar trebuie să le punem în aplicare mai des", a declarat Cristian Mungiu, câştigător Palme d'Or. Din producţie a făcut parte şi actriţa Ana Bodea, cunoscută publicului şi din producţia Antena 1 - Ana, mi-ai fost scrisă în ADN. "Emoţiile de aseară au fost foarte mari. Când am aflat că a câştigat filmul, Nu cred că pot să descriu în cuvinte ce am simţit, dar ne-am bucurat foarte mult. Să fiu în sala aceea, înconjurată de echipă a însemnat foarte mult pentru mine şi sunt foarte fericită pentru toată echipa", a declarat Ana Bodea, actriţă.

În drum spre România, actorii şi regizorul au fost aplaudaţi la scenă deschisă şi în avion. Victoria lui Mungiu a fost lăudată la unison de critici şi de presă. "Fjord a fost cel mai tulburător film al ediţiei din 2026" a scris versiunea franceză a revistei Vogue. Iar televiziunea de stat spaniolă a remarcat că producţia "pune cu adevărat sub semnul întrebării limitele educației copiilor, imperfecțiunea legilor făcute cu cele mai bune intenții". "Ne trimite și către Oscar, adică îl trimite pe el, nu pe noi. Dar pentru noi e important să mergem să-l vedem atunci când va rula în România. Cred că asta iarăși este modalitatea noastră de a ne arăta respectul și afecțiunea și recunoștința", a declarat Irina Margareta Nistor, critic de film.

Prezent pentru a cincea oară în competiţia de la Cannes, Mungiu a lucrat pentru prima dată cu două superstaruri internaţionale - româno-americanul Sebastian Stan, câştigător al unui Glob de Aur, şi Renate Reinsve, desemnată cea mai bună actriţă la Cannes în 2021. În exclusivitate pentru Observator, cei doi au povestit cum a decurs colaborarea cu Mungiu. "Provocarea a fost să lucrez în stilul lui Cristian, care este foarte specific, foarte diferit față de cei cu am lucrat până acum amândoi, și să mențin nivelul de intensitate și angajament emoțional, scenă după scenă", a declarat Sebastian Stan, actor. "Este foarte minimalist, este foarte reţinut. Nu poţi să exprimi energia pe care o ai în interior", a declarat Renate Reinsve, actriţă.

Fjord spune povestea povestea familiei Gheorghiu, un cuplu cu cinci copii, care se mută din România în Norvegia. Însă în viaţa lor intervin sistemul judiciar şi protecţia copilului, care îi iau pe cei mici din sânul familiei din cauza unor bănuieli de violenţă domestică. Filmul este inspirat din drama familiei Bodnariu.

