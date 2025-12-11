Un poliţist din Cernavodă este acuzat de purtare abuzivă ce ar fi snopit în bătaie un bărbat chiar în secţia de poliţie. Omul fusese adus aici pentru investigaţii după o ceartă cu soţia sa.

După agresiune, bărbatul s-a ales cu răni grave şi a fost internat la spital.

Incidentul s-a petrecut duminică seară, în localitatea Siliştea. Totul ar fi pornit după ce femeia şi bărbatul s-ar fi certat. Bărbatul a plecat de acasă, iar femeia a sunat la 112. A fost găsit pe stradă de către o patrulă de poliţie şi dus la secţia din Cernavodă. Acolo, unul dintre agenţi l-ar fi lovit cu pumnii şi picioarele, ba chiar şi cu un baston, apoi a fost lăsat să plece pe stradă. L-au văzut câţiva tineri, care au sunat la 112. A venit o patrulă de poliţie în care se afla acelaşi poliţist care l-ar fi bătut iniţial şi aceştia l-au adus acasă. Aici, bărbatul a început să se simtă rău şi a sunat la 112 şi a chemat ambulanţa. A fost transportat la spitalul din Medgidia, ulterior la spitalul judeţean, iar medicii au constatat că are mai multe coaste rupte şi are nevoie de îngriijri medicale de aproape trei săptămâni. Poliţistul are 25 de ani şi lucrează la Poliţia Cernavodă. A fost reţinut pentru 24 de ore, iar în aceste momente, judecătorii analizează propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰