Polițist din București, condamnat pentru luare de mită și introducerea de telefoane și alcool în arest

Un poliţist din Bucureşti a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, după ce a recunoscut vinovăţia în faţa procurorilor. Agentul oferea deţinuţilor, contra unor sume de bani, telefoane mobile, cartele SIM, dispozitive GPS, alcool şi alimente interzise, facilitându-le totodată accesul în spaţii neprevăzute de lege, potrivit anchetatorilor. Decizia a fost confirmată de instanţă la începutul lunii decembrie, după ce acordul de recunoaştere a vinovăţiei fusese semnat pe 17 noiembrie 2025.

Potrivit Direcţiei Generale Anticorupţie, în 17 noiembrie 2025, un agent de poliţie a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acord confirmat de instanţă la data de 4 decembrie, transmite News.ro.

Acesta a fost condamnat la doi ani, cinci luni şi zece zile de închisoare cu suspendare, pentru că a luat mită, de 13 ori, şi a introdus în mod ilicit telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor şi alcool.

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2023 - mai 2025, inculpatul, în calitate de agent de poliţie în cadrul unui centru de reţinere şi arestare preventivă din Capitală, a primit bani, în mai multe rânduri, de la un deţinut pentru a-i aduce bunuri interzise şi alimente, precum şi pentru a-i permite accesul la spaţii şi facilităţi în condiţii neprevăzute de lege.

Unui alt deţinut, agentul de poliţie i-a cerut şi a primit bani pentru a-i pune la dispoziţie telefonul mobil şi pentru a-i permite accesul în curtea de plimbare, cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Totodată, acesta a introdus băuturi alcoolice în centrul de reţinere, în scopul consumului de către persoanele aflate sub măsuri privative de libertate.

Cercetările au fost făcute de către ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

