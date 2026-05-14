Video Nicole Kidman, fascinată de "Danaida" lui Brâncuşi. Suma record pentru care ar putea fi vândută sculptura

Nicole Kidman şi Brâncuşi, într-un scurtmetraj care a cucerit internetul şi care a emoţionat România. La 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, actriţa a fost filmată la galeriile Rockefeller din New York, în timp ce descoperă una dintre cele mai importante sculpturi moderne din lume. Mai exact, celebra sculptură Danaida a artistului român, operă ce urmează să fie scoasă la licitaţie. 

de Cezara Radu

la 14.05.2026 , 17:37
Piesa este estimată la 100 de milioane de dolari, o sumă record atât pentru o sculptură, cât şi pentru o operă semnată de Brâncuşi.

Realizată în anul 1913 din bronz, cu patină maro şi foiţă de aur, Danaida este una dintre cele mai rafinate opere ale lui Constantin Brâncuşi şi este considerată una dintre primele sculpturi moderne ale lumii. Este una dintre lucrările importante ale perioadei de maturitate a lui Brâncuși, asociată cu seria sa de forme abstracte inspirate din mitologia greacă (Danaidele). În aceste lucrări, artistul reduce forma umană la esență, transformând-o într-o construcție fluidă, aproape simbolică, specifică stilului său modernist.

Piesa, amplasată pe un soclu din piatră de calcar, este portretul muzei sale, pictoriţa maghiară Margit Pogany. 

Curiozitatea a fost punctul meu de pornire încă de mică, ceea ce s-a transformat, natural, într-o cariera in jurnalism. Pentru mine, informaţia nu e putere, ci o lentilă prin care lumea devine mai clară și mai interesantă.

Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: "Delicios!"
