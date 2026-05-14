Nicole Kidman şi Brâncuşi, într-un scurtmetraj care a cucerit internetul şi care a emoţionat România. La 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, actriţa a fost filmată la galeriile Rockefeller din New York, în timp ce descoperă una dintre cele mai importante sculpturi moderne din lume. Mai exact, celebra sculptură Danaida a artistului român, operă ce urmează să fie scoasă la licitaţie.

Piesa este estimată la 100 de milioane de dolari, o sumă record atât pentru o sculptură, cât şi pentru o operă semnată de Brâncuşi.

Realizată în anul 1913 din bronz, cu patină maro şi foiţă de aur, Danaida este una dintre cele mai rafinate opere ale lui Constantin Brâncuşi şi este considerată una dintre primele sculpturi moderne ale lumii. Este una dintre lucrările importante ale perioadei de maturitate a lui Brâncuși, asociată cu seria sa de forme abstracte inspirate din mitologia greacă (Danaidele). În aceste lucrări, artistul reduce forma umană la esență, transformând-o într-o construcție fluidă, aproape simbolică, specifică stilului său modernist.

Piesa, amplasată pe un soclu din piatră de calcar, este portretul muzei sale, pictoriţa maghiară Margit Pogany.

Cezara Radu

