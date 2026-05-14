Salariile bugetarilor costă statul 166 de mld. de lei. Bolojan anunţă două variante pentru creşterile din 2027

Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că statul nu îşi mai permite creşteri mari de salarii în sectorul public fără reducerea cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile bugetarilor au ajuns la aproximativ 166 de miliarde de lei, adică 8,1% din PIB, iar aproape 40% din fiecare leu colectat de stat merge către plata acestora. Bolojan spune că, pentru majorările de anul viitor, există doar două variante: o corecţie salarială mică sau reducerea de personal acolo unde posturile nu se justifică, astfel încât angajaţii care "lucrează cu adevărat" în sistemul public să poată fi plătiţi mai bine. Acesta a anunţat că o să depună ca senator o noua lege a salarizării.

"Aşa cum ştiţi, avem un angajament luat de guvernările anterioare de a veni cu o modificare la legea salarizării, în aşa fel încât salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent. Astăzi, având diferite intervenţii de-a lungul anilor, care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare sau decizii ale instanţelor care au schimbat sistemele de salarizare, de asemenea, o corelare a salarizării din sectorul bugetar cu productivitatea, o echitate în acest sector şi, de asemenea, un nivel de salarizare care să ţină cont de posibilităţile reale ale economiei noastre şi de contextul în care ne găsim, astăzi avem, orice s-ar spune, cheltuieli salariale într-o anvelopă totală, ca să ne înţelegem bine, care sunt disproporţionat de mari faţă de posibilităţile acestei ţări, raportat la veniturile bugetare pe care le avem", a declarat premierul interimar Ilie Bolojan după şedinţa de guvern.

El a arătat că, având în vedere că în perioada următoare vor fi discuţii atât între partide, atât între Ministerul Muncii cât şi zona profesională din fiecare domeniu, se cuvine să vă prezinte câteva date care sunt baza acestor discuţii şi care nu pot fi ocolite, potrivit News.ro.

România are 1,28 milioane de posturi în sectorul public

"Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public din România, aşa cum sunt colectate datele de la Ministerul de Finanţe, la sfârşitul anului trecut, distribuite pe categorii profesionale. Avem de asemenea politici salariale, care sunt decuplate de dinamica productivităţii muncii şi ce constatăm, că decalajul de salarizare dintre sectorul public şi cel privat se adânceşte, se vede foarte clar această tendinţă. De asemenea, avem creşteri salariale în sectorul public, care n-au ţinut cont de productivitate şi aici se văd tendinţele pe care le avem", a spus premierul interimar.

Premierul a mai spus că "România are printre cele mai mici venituri fiscale din ţările Uniunii Europene, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar ca procent din veniturile fiscal".

Şeful Executivului a arătat că România are printre cele mai mici venituri publice iar la cheltuielile de personal, ca procent din venituri avem un procent de 40%, printre cele mai mari. De asemenea, Bolojan a anunţat că o să depună ca senator o noua lege a salarizării.

Aproape 40% din banii colectaţi de stat merg pe salarii

"Deci venituri mai mici decât celelalte ţări europene, cheltuieli de personal din venituri în pondere destul de mare, în aşa fel încât astăzi, practic, din fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar. Aceasta este situaţia. Acestea sunt datele de la care plecăm, care sunt date legate de salarizare, de comparaţii cu veniturile bugetare", a subliniat Bolojan.

Premierul interimar a afirmat că ceea ce vor propune pentru a avea o lege a salarizării cât mai bună, care să fie sustenabilă în anii următor pentru România, ţine de asemenea de angajamentele României legate de reducerea deficitului bugetar şi de constrângerile pe care le avem ca ţară, pentru că doar dobânzile care le plătim anul acesta reprezintă aproape 3% din PIB-ul României, deci undeva în jur de 60 de miliarde de lei.

Bolojan: Reducerea de personal, singura soluţie pentru majorări mai mari

"Constrângerile pe care le avem ţin de păstrarea unui procent al anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puţin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB şi deci nu vom putea avea o pondere mai mare acestei anvelope, în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite. Nu pentru că cineva nu vrea, pentru că, altfel, am intrat într-o fundătură. Astăzi avem aproximativ 166 de miliarde de lei total cheltuieli de salarii în sectorul public, ceea ce reprezintă 8,1% din datele comunicate de Ministerul de Finanţe şi deci creşterea care poate fi făcută începând de anul viitor trebuie să ţină cont de aceste date şi nu avem decât două posibilităţi reale, sau o creştere, o corecţie de amplitudine mică, dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se doreşte într-adevăr o amplitudine mai mare, corecţii mai mari, creşteri mai mari, reduceri mai mari de inechităţi, atunci singura soluţie este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal, acolo unde nu se justifică, în aşa fel încât spaţiile eliberate să-ţi permită să-i plăteşti mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public", a afirmat premierul interimar.

Ilie Bolojan a spus că sunt alternative care vor fi discutate în perioada următoare.

"Guvernul, prin miniştri, va participa la toate discuţiile care vor fi purtate şi se cuvine să mulţumesc pentru că în aceste zile, preşedintele României, prin domnul Burnete, a generat o dezbatere la Parlament, la care am participat guvernul, domnul ministru Pîslaru şi în zilele următoare sper că oamenii politici responsabili din România să cadă de acord că aceste aspecte care ţin de absorbţia fondurilor europene, care ţin de reforme care sunt făcute cu cap, care sunt sustenabile, care nu generează amăgiri în rândul cetăţenilor, nici măcar a celor din sectorul public şi care ţin cont de situaţia financiară a ţării noastre, vor găsi o formulă normală pentru a avea o lege a salarizării care se respecte acest Jalon", a mai afirmat Ilie Bolojan.

