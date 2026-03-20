Sute de oameni din Europa, Asia, Statele Unite au stat aseară la coadă la deschiderea unei expoziţii unice în onoarea lui Constantin Brâncuşi. Dar nu la noi în ţară, unde parlamentul a declarat 2026 anul Brâncuşi, ci în Berlin. Capodoperele artistului şi atelierul în care le-a creat la Paris sunt expuse într-unul dintre cele mai bine cotate muzee din lume. În România nu ar fi fost posibil. Niciun muzeu nu poate oferi condiţiile necesare de securitate şi conservare.

Berlin, ora 19. Sute de oameni stau la rând în faţa celui mai mare muzeu de artă modernă din Germania, pe care scrie, mare Brâncuşi. De astăzi este gazda unei expoziţii unice, 150 dintre cele mai cunoscute lucrări semnate de marele sculptor sunt expuse acolo.

Vizitatori din toată lumea, fascinați de opera lui Brâncuși

Cei care au stat la coadă să intre au admirat încântaţi operele artistului despre care învăţaseră la şcoală. Maria l-a studiat pe Brâncuşi în Columbia. Surya, în Thailanda.

"Pentru mine a fost extraordinar să văd, în sfârşit, operele pe care le-am văzut doar în fotografii, atunci când eram studentă", a spus Maria, fostă studentă în Columbia.

"În tinereţe, când am studiat arhitectura, pe ecranul laptopului meu era tot timpul imaginea atelierului său din Paris", a afirmat Surya, fost student în Thailanda.

La Paris, în cartierul Montparnase, nu departe de piaţeta care îi poartă astăzi numele, Brâncuşi şi-a amenajat propriul atelier în 1916. Acolo a creat toate operele care au influenţat definitiv arta secolului 20. Dar şi unde a trăit toată viaţa lui.

"Aici Brâncuşi trăia, la mezanin era patul iar jos este atelierul propriu zis. În această primă sală este un colţ al coloanelor fără sfârşit", a afirmat Doina Lemny, cercetător la Centrul Pompidou Paris.

Când a simţit că sfârşitul este aproape, în 1956, Brâncuşi a lăsat prin testament atelierul statului francez. Cu condiţia să fie expus exact aşa cum l-a lăsat el şi să nu fie înstrăinat niciun obiect, niciodată. Atelierul s-a deschis în 1977, odată cu Centrul Pompidou, şi a fost reconstituit la muzeul din Berlin în cele mai mici detalii, chiar şi lumina intră în încăpere la fel cum intra în casa lui Brâncuşi.

"Colecţia Brâncuşi şi Atelierul lui sunt Mona Lisa noastră. Sunt comoara noastră. E pentru prima dată când Atelierul merge în afara Parisului", a spus Arianne Coulondre, curator la Centrul Pompidou.

Şi asta doar pentru că Centru Pompidou este închis pentru reparaţii. Muzeografii din Berlin au profitat de ocazie. Doi ani au muncit ca să îşi împlinească visul de a-l aduce pe Brâncuşi în Germania.

"Nu a fost chiar aşa de uşor să le avem pe toate aici", a declarat Maike Steinkamp, curator la Neue Nationalgalerie Berlin.

Expoziție modernă, în spiritul lui Brâncuși

Expoziţia este amenajată în spiritul lui Brâncuşi - liber, nonconformist, fără bariere. Unele lucrări sunt aşezate pe platforme care se rotesc pentru ca publicul să le poată vedea din toate unghiurile.

La 1.800 de kilometri distanţă, la Bucureşti, anul Brâncuşi este sărbătorit cu tot felul de conferinţe şi prelegeri. Impresionată de expoziţia din Berlin, Doina Lemy, una dintre cele mai respectate cercetătoare ale operei lui Brâncuşi este revoltată de atitudinea ministerului Culturii.

"Sunt expoziţii de mare anvergură pentru că centrul Pompidou, prin închiderea sa, împrumută lucrări şi face expoziţii pachet cum se spune, la Berlin, la Philadelphia, noi nu suntem în rândul acestora. La noi nu se poate treaba asta... nu se poate, totul se poate, când îl programezi din timp. Presupune foarte multe lucruri, adică să avem, să asigurăm condiţiile de expunere. Se spune, noi avem condiţii. Nu este adevărat. Când încep să se măsoare toate aceste coordonate, nu sunt condiţii. Deci condiţiile nu sunt asigurate. Ori nimeni nu îţi împrumută dacă nu ai aceste condiţii pentru că operele se deteriorează. Una. A doua, proiectele se fac cu 3,4 ani înainte", a afirmat Doina Lemy.

Dar pentru asta e nevoie de bani, de cel puţin un om vizionar care să plănuiască un astfel de eveniment ori de mai multe instituţii care să înţeleagă că o astfel de expoziţie face bine şi sufletului şi bugetului unei ţări. Expoziţia Brâncuşi din Berlin va fi deschisă până pe 9 august.

