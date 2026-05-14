O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren în Găești

O șoferiță a murit, după ce mașina în care se afla a fost lovită de tren. Impactul a avut loc în Găești, județul Dâmbovița. În tren se aflau în jur de 100 de călători.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Ce spun salvatorii

„În jurul orei 17:45, am fost solicitați să intervinim în urma unui accident feroviar produs în orașul Găești, unde un autoturism a fost acroșat de un tren. La fața locului acționează pompierii militari cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea și două autospeciale SMURD.

În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconștiență. Aceasta a fost extrasă din autoturism, fiind preluată de echipajele medicale. În tren se aflau aproximativ 100 de călători”, a transmis ISU Dâmbovița

