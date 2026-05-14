Sorana Cîrstea se oprește în semifinale la Roma. Coco Gauff merge în finală

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Italian Open, după înfrângerea suferită în fața americancei Coco Gauff. Sportiva din SUA va lupta acum pentru trofeul competiției de la Roma.

Cîrstea a fost învinsă de sportiva americană Coco Gauff, favorită 3, scor 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră şi 15 minute.

Confruntarea a fost întreruptă aproximativ 10 minute, un spectator având nevoie de îngrijiri medicale.

Cîrstea a avut un parcurs solid la Roma și a reușit să ajungă între cele mai bune jucătoare ale turneului, însă nu a găsit soluțiile necesare în fața unei adversare care a controlat momentele importante ale meciului.

Ocupanta locului 27 WTA le-a învins pe rând pe Tatjana Maria (6-2, 6-0), Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 7-5), Linda Noskova (6-2, 6-4) şi pe Jelena Ostapenko (6-1, 7-6).

Participarea în semifinale îi aduce româncei aflate în ultimul sezon în circuit un premiu de 289.115 euro şi 390 puncte WTA.

De partea cealaltă, Coco Gauff confirmă forma excelentă din acest sezon și obține calificarea în finala competiției din capitala Italiei, unde va lupta pentru trofeu.

