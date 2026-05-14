Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat, joi, despre jaloanele din PNRR, că toate proiectele de lege care vor fi finalizate în următoarele două săptămâni vor fi depuse la Parlament sub formă de iniţiative legislative de către membrii guvernului. Asta pentru că Guvernul, fiind interimar, nu mai poate da ordonanţe de urgenţă şi nici adopta proiecte. Premierul interimar a menţionat că prioritar este să nu pierdem fondurile europene

"Mă bucur că astăzi Comisia Europeană ne-a confirmat în mod oficial validarea cererii noastre de plată de 2,6 miliarde de euro şi se convine să le mulţumesc tuturor colegilor care au lucrat în aceste luni pentru clarificarea solicitărilor Comisiei şi pentru faptul că România primeşte o importantă sumă de bani. E un lucru important, pentru că ne asigură fluxurile de plăţi, începând cu luna iunie, în aşa fel încât să putem plăti constructorii şi beneficiarii noştri", a spus Ilie Bolojan.

"Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene", a mai spus şeful Executivului.

Peste 35 de jaloane încă trebuie îndeplinite

El a precizat că e foarte importantă componenta de granturi, dar şi cea de împrumuturi.

"Ca să putem absorbi aceste fonduri, sunt două direcţii importante pe care le-am discutat şi le-am convenit astăzi şi prin notele care au fost aprobate în şedinţa de guvern, am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri şi pentru absorbţia fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins ţintele şi jaloanele, în aşa fel încât să ni se poată vira bani şi avem un număr important de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane, dintre care, nouă sunt foarte importante pentru că ele presupun, pe de-o parte, reforme în domenii care au potenţial de discuţii ample în spaţiu public şi, de asemenea, presupun modificări legislative", a spus Bolojan.

Proiectele vor fi depuse în Parlament sub formă de iniţiative legislative

El a precizat că acest guvern interimar nu mai are capacitatea să emită ordonanţe sau să depună proiecte de lege în Parlament.

"De aceea, am convenit ca toate proiectele care vor fi finalizate şi ne propunem să le finalizăm pe toate în următoarele două săptămâni să fie depuse la Parlament sub formă de iniţiative legislative de către membrii guvernului care sunt parlamentari sau de către alţi parlamentari, să fie solicitată procedura de dezbatere de urgenţă, să comunicăm aceste proiecte de lege conducerii partidelor din Parlament (..) în aşa fel încât România să acceseze fonduri europene", a spus el.

Bolojan a precizat că, din cele nouă reforme, care fiecare are o pondere de cel puţin 700 de milioane de euro şi o pondere totală de peste 7 miliarde de euro, sunt câteva care au deja acordul Comisiei Europene şi, practic, ele au fost depuse sau urmează să fie depuse în aceste zile.

"De asemenea, sunt discuţii avansate pe câteva proiecte de lege importante şi, până săptămâna viitoare, estimăm că vom clarifica şi vom primi opinia Comisiei Europene în aşa fel încât aceste proiecte să fie promovate în Parlament până la sfârşitul săptămânii viitoare. Domnul ministru Pîslaru are mandat să negocieze toate aceste aspecte şi, la finalul săptămânii următoare, va fi o discuţie decisivă legată de aceste aranjamente instituţionale care ţin de ultimele modificări la programul PNRR", a mai anunţat premierul.

