Cine spune că ştiinţa trebuie să stea în laborator? La Suceava, pentru câteva ore, stiinta a ieşit la plimbare, printre oameni, copii curioşi şi tot felul de invenţii. Pe esplanada Universităţii "Ştefan cel Mare", mesele s-au umplut de experimente, roboţi, aparate, fire, lumini şi idei numai bune de descoperit. Iar curiozitatea nu a avut vârstă.

Experimente spectaculoase, aparate neobişnuite, roboţi, tehnologii şi demonstraţii care i-au făcut curioşi chiar şi pe cei mai mici dintre vizitatori. Iar întrebările au venit una după alta. "Am văzut nişte semafoare cum erau pe vremuri la tren. Am construit un satelit care era foarte scurt şi putea să meargă ca pe un fel de roată", spune un copil. Pentru copii, întâlnirea cu ştiinţa a însemnat şi joacă, dar mai ales ocazia de a vedea cum ideile pot prinde formă. Uneori, chiar sub forma unor construcţii din piese lego.

Noaptea Cercetărilor are loc în fiecare an, în sute de oraşe europene

La doar 12 ani, Paul a venit cu propria invenţie. O staţie de emisie-recepţie construită din lego, cu componente inspirate din echipamentele reale de comunicaţii. "Este primul set lego, o staţie radio lego, care a existat vreodată. Transceiver-ul, cu buton de pornire, de învârtire, microfon, manipulatorul, o antenă parabolică", a declarat Paul Leșanu. Privirea a mers şi mult mai departe, spre cer. La Observatorul Astronomic, vizitatorii au putut descoperi lumea astronomiei şi a radioastronomiei.

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"Avem program de Planetariu pentru toată lumea, din oră în oră, cât şi lecţii de radioastronomie. Au interceptat o parte din sateliţi, încearcă să asculte alte obiecte cereşti", a declarat Cristian Pîrghie, Observator Astronomic Suceava. "Un câştig mare este pentru copii în primul rând, mai ales pentru elevii care au preocupări în acest sens, sunt pasionaţi de ştiinţă, de robotică, de experimente", a declarat Ilie Cosovanu, ISJ Suceava. Noaptea Cercetărilor are loc în fiecare an, în sute de oraşe europene şi îşi propune să aducă ştiinţa mai aproape de oameni.