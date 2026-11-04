Tot mai multe incidente de securitate aduc un val de panică şi nesiguranţă în Europa, mai cu seamă la noi în ţară. Mai multe avioane care făceau curse internaţionale au fost vizate de alerte cu bombă. Iar la noi, o aeronavă cu 180 de pasageri la bord nu a putut ateriza la Iaşi din cauza unui bruiaj al sistemelor GPS, provocat de războiul din Ucraina.

Un incident grav a avut loc în România unde un avion RyanAir cu 180 de pasageri la bord care zbura de la Bergamo spre Iaşi a fost nevoit să-şi schimbe destinaţia. Piloţii au raportat interferenţe cu sistemele de navigaţie prin satelit în apropierea oraşului Iaşi. Aeronava a fost deviată spre Timişoara, unde a aterizat în siguranţă. Vorbim despre un fenomen care s-a intensificat după izbucnirea războiului din Ucraina. Sistemele militare de război electronic pot bruia semnalele GPS sau pot transmite coordonate false, afectând inclusiv avioanele civile.

În paralel, Europa se confruntă cu un val de ameninţări cu bombă

În paralel, Europa se confruntă cu un val de ameninţări cu bombă. În 48 de ore, 8 avioane au fost vizate de astfel de alerte. Au fost afectate curse spre Polonia, Italia, Spania şi Bulgaria. Unele aeronave au fost deviate, unele aeroporturi au fost închise temporar, iar în Italia au fost ridicate avioane militare pentru a escorta un avion civil. Toate alertele s-au dovedit false, iar autorităţile investighează incidentele pentru a identifica persoanele care au lansat ameninţările şi eventualele legături dintre acestea.

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Ultimul incident a vizat o navă de croazieră care se îndrepta spre Israel. Peste 1.500 de pasageri şi membri ai echipajului au rămas blocaţi pe insula grecească Syros după ce o persoană a anunţat că pe corpul navei a fost montată o bombă. Garda de Coastă a intervenit cu scafandri şi câini special antrenaţi, dar verificările au demonstrat că a fost o alarmă falsă.

Specialiştii în securitate atrag atenţia că astfel de incidente pot face parte din arsenalul războiului hibrid, o strategie folosită şi de Rusia pentru a destabilza statele europene. Scopul este să se provoace panică, să fie perturbate transporturile şi să se pună presiune pe autorităţi chiar şi în lipsa unui atac convenţional.