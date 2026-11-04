Codurile de ploaie şi vânt puternic fac dezastru în mai multe localităţi. La Craiova, şapte maşini au fost distruse după ce doi copaci uriaşi s-au prăbuşit peste ele. Pompierii au fost nevoiţi să taie creangă cu creangă pentru ca proprietarii să-şi poată vedea cu adevărat pagubele. Oamenii se plâng că au sesizat de mai multe ori pericolul, dar nimeni nu a luat nicio măsură. La Constanţa, furtuna de cod roşu care a lovit litoralul a distrus mai multe plaje. E drept, şi cu ajutorul nepăsării autorităţilor.

Ploaia a trecut, şanţurile care brăzdează plaja au rămas. Este un decor care tot reapare în staţiunea Năvodari. După fiecare furtună, apa scursă de pe faleză distruge întinderea de nisip.

Torenţii au săpat şanţuri de până la 70 de centimetri în nisip

Înainte de furtună, nisipul forma o suprafață aproape uniformă. Apoi, torenții au coborât dinspre faleză, au dislocat nisipul și au săpat canale adânci de până la 70 de centimetri.

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"Nici măcar nu poţi să treci! Atât de multă apă! Cred că sistemul de drenaj nu funcţionează deloc! Încercăm să ajungem la magazin, dar nu putem trece!", a declarat un turist străin.

De ce se formează ravene pe plajele de pe litoral

De fiecare dată, angajaţii Apelor Române intervin şi refac plaja... E un fel de muncă în zadar până la următoarea ploaie. Dar de ce ajunge apa să sape plajele? Explicația vine chiar de la Apele Române.

"Din cauza nefuncţionării la parametri normali a reţelelor de preluare a apelor pluviale, o cantitate importantă de apă a ajuns să raveneze plajele litoralului românesc", a explicat Stelică Hagi, directorul ABADL.

Reprezentanții primăriei Năvodari dau vina pe vreme. Judeţul Constanţa a fost sub alerte de ploi abundente, inclusiv un cod roşu.

Probleme cu plajele brăzdate de ravene sunt și în Eforie Nord și Vama Veche.