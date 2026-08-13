Un bărbat din Galați, condamnat anterior pentru tentativă de omor, a fost trimis din nou în judecată, de această dată pentru omor calificat și tentativă de omor calificat. Aflat în arest preventiv, acesta este acuzat că a lovit timp de zeci de minute, cu o lopată și un par, doi bărbați căzuți la pământ, deși victimele se aflau deja în agonie. O parte din scenele de o violență extremă ar fi fost filmate chiar de agresor cu telefonul mobil, pentru a fi văzute sau auzite și de alte persoane, potrivit News.ro.

Doi bărbați, bătuți zeci de minute cu o lopată și un par de un recidivist în Galați. Unul dintre ei a murit - Shutterstock

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, un inculpat acuzat de omor calificat, tentativă la omor calificat, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fapte comise în stare de recidivă postcondamnatorie.

Potrivit rechizitoriului, comportamentul violent al bărbatului, condamnat definitiv încă din anul 2012 pentru o altă tentativă de omor calificat, s-a manifestat pe parcursul lunii iunie 2026 prin două episoade distincte. Astfel, în 11 iunie 2026, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul a bătut cu pumnii şi picioarele un tânăr de 31 de ani, provocându-i leziuni ce au necesitat până la 9 zile de îngrijiri medicale.

Al doilea episod de o violenţă extremă a avut loc în noaptea de 18 spre 19 iunie 2026, în curtea unei locuinţe din Galaţi. Victimele sale, doi bărbaţi de 58 şi 56 de ani aflaţi în stare avansată de ebrietate, au fost puse rapid la pământ şi lăsate fără apărare în urma primelor lovituri de pumn.

Articolul continuă după reclamă

Victimele, lovite timp de aproximativ 30 de minute

Anchetatorii au stabilit că atacul a durat aproximativ 30 de minute. Agresorul a lovit victimele care agonizau de 29 de ori cu partea metalică a unei lopeţi şi de 26 de ori cu un par, călcându-le ulterior în picioare pe cap şi pe corp şi smulgându-i barba uneia dintre ele.

Agresorul a înregistrat parţial actele de violenţă extremă cu telefonul mobil, cu intenţia ca scenele să fie văzute sau auzite de alte persoane. Violenţa manifestată a indus o stare puternică de temere în rândul mai multor martori oculari, fapt ce a dus şi la reţinerea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Celălalt bărbat a supraviețuit cu răni grave

În urma traumatismelor severe şi a suferinţelor deosebit de grave, bărbatul de 58 de ani a murit la spital o zi mai târziu, iar cel de 56 de ani a supravieţuit, însă rănile i-au pus în mod direct viaţa în primejdie.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Galaţi. Procurorii au solicitat instanţei menţinerea măsurii arestului preventiv pentru inculpat.