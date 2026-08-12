Carnagiu şi pe un drum din Dâmboviţa. Cinci oameni au murit într-un accident provocat de un şofer fără permis şi care ar fi fost şi băut. O tânără, soţul şi tatăl ei au fost spulberaţi pe marginea drumului de individul care gonea pe şosea. Trei copii, unul de doar câteva luni, au rămas acum orfani. În impact au murit şi şoferul şi pasagerul său. Nu purtau centuri şi au fost aruncaţi prin parbriz.

Accidentul a avut loc aproape de miezul nopţii, pe un drum fără trotuare sau lumină, între localităţile Grozăveşti şi Corbii Mari, din Dâmboviţa. Individul de 20 de ani fără permis gonea pe şosea. La un moment, a intrat în depăşire pe contrasens, a pierdut controlul volanului şi a lovit din spate trei oameni care mergeau pe marginea şoselei- doi tineri, soţ-soţie şi tatăl femeii.

Cinci oameni au murit în urma impactului

Pietonii au murit pe loc. Şoferul şi pasagerul din maşină nu purtau centură de siguranţă şi au fost aruncați prin parbriz pe câmp. Când au ajuns salvatorii, singurul care mai era în viaţă era şoferul. A murit şi el la scurt timp, în ambulanţa care îl aducea la un spital din Bucureşti,.

Articolul continuă după reclamă

"Se circulă la noi mai rău ca în vestul sălbatic. Aşa se circulă. Cu viteză, frate! Uitaţi, fraţilor, cinci morţi!", a declarat un martor.

"Erau pe bicicletă, pe jos, ceilalţi în maşină. Erau vecinii noştri", a spus o vecină

"Şoferul a intrat în depăşire şi am înţeles că i-a luat pe toţi din plin", a povestit alt martor.

Trei copii au rămas fără părinţi

Întreaga comunitate e şocată de tragedie. Mariana și soțul ei, Nicolae, aveau doar 24 şi 25 de ani şi au împreună trei copii. Cel mai mic are doar câteva luni. Împreună cu tatăl femeii veneau de la o cununie şi se îndreptau spre casă, în Corbii Mari.

"A dat peste el, nu a mai avut unde să se ducă. Nici becuri, nu sunt nici trotuare, nu sunt nici semne de circulaţie, nimic", a precizat fratele tânărului ucis.

"Un băiat de nota 10, un băiat bun", a continuat altă persoană.

Şoferul nu avea permis şi ar fi luat maşina fără acord

Bărbatul de la volan era dintr-o localitate învecinată, iar martorii spun că ar fi fost băut. Anchetatorii aşteaptă rezultatele necropsiei pentru confirmare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"La noi în satul ăsta, merge toată lumea cum vor, fără permise, beţi, drogaţi, în toate cele. Şi cu copiii, cum să îl las eu pe ăla mic să meargă singur la magazin să îşi ia ceva dulce. A şocat un sat întreg", a precizat un localnic.

21 de oameni au murit într-un an în accidente rutiere provocate de indivizi fără permis.