Centrala de la Cernavodă va fi repornită peste două zile. E drept, deocamdată doar Unitatea 1.

Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă va fi repornit vineri - Profimedia

Reactorul 1 al centralei de la Cernovadă va fi repornit în cursul zilei de vineri, 6 noiembrie, cel mai probabil după-amiaza, potrivit e-nergia.ro. Reactorul va fi la capacitate maximă abia peste o zi, în seara zilei de sâmbătă, 7 noiembrie.

Reacţia Nuclearelectrica

"În urma întrunirii condiţiilor minime necesare, astăzi, 4 noiembrie 2026, au fost demarate acţiunile specifice pentru pornirea Unităţii 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unităţii 1 la Sistemul Energetic Naţional (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Pornirea unei unităţi nucleare este o operaţiune complexă, strict procedurată şi se desfăşoară cu respectarea riguroasă a cerinţelor de securitate nucleară", se arată într-un comunicat al Nuclearelectrica.

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Mihai Gioară, directorul general al companiei, a precizat, în comunicat, că reconectarea unităţii la SEN este necesară pentru securitatea energetică şi stabilitatea sistemului. Pe toată durata opririi, specialiştii centralei au derulat activităţi specifice pentru menţinerea unităţilor în condiţii sigure.

"Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanţe se vor repeta. Împreună cu autorităţile competente şi partenerii, lucrăm la soluţii concrete pe termen scurt, mediu şi lung, care să crească disponibilitatea instalaţiilor în situaţia reapariţiei unui eveniment similar şi să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare", a precizat Mihai Gioară.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Reactorul 2 a fost oprit pe 13 august. Predicţiile specialiştilor arătau că centrala ar putea fi repornită în cursul acestei luni.