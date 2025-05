Cele mai multe victime sunt înşelate după ce îşi alimentează anumite tipuri de portofele electronice nebancare. Cei care aleg un voucher cu monedă electronică trebuie să introducă doar o adresă de e-mail validă. Aparatul avertizează încă de la început că, în caz de fraudă, suma nu poate fi recuperată. Utilizatorul se poate opri aici dacă are un semn de întrebare.

Ce pot face victimele

Cine continuă tranzacţia poate avea surpriza să primească un telefon de la escrocii care se prezintă reprezentanţi ai companiei de plăţi. Anunţă victimele că trebuie să repete depunerea din cauza unei erori tehnice. "Văzând că este un număr de telefon normal, nu m-am gândit că poate fi o ţeapă. Am fost instruită, în telefon. Mi-au dat nişte coduri. Am plătit sumele respective. Am depus de două ori, două tranşe de 2.000 de lei", spune una dintre victime.

Reprezentanţii companiei care deţine automatele de plată recomandă clienţilor să fie prudenţi şi să verifice instrucţiunile primite telefonic. "Reprezentanţii companiei, în schimb, niciodată nu apelează magazinul sau orice alte terţe părţi pentru a solicita intervenţii de orice natură", a declarat Adrian Badea, Director General selfpay. Victimele escrocilor trebuie să depună cât mai repede reclamaţie la Poliţie.

"Cei care cad în capcana acestor escrocherii ar trebui să strângă toate dovezile pe care le au: apeluri telefonice, mesaje text sau chiar dac au avut martori în momentul în care vorbeau la telefon", a declarat Andrei Ţone, avocat. Reprezentanţii companiei de terminale de plată au început propria anchetă. Vor să afle cum fac rost escrocii de numerele de telefon ale clienţilor - investighează o posibilă scurgere de informaţii de la partenerii de afaceri.

