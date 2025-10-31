Noua metodă de înșelătorie care golește conturile românilor. Un mesaj de la "Poliție" îţi fură toate datele

O nouă înșelătorie circulă online în România. Utilizatorii primesc o notificare falsă, afișată ca pop-up pe diverse site-uri, care pretinde că Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) cer o amendă de 2.500 de lei. Victimele sunt redirecționate către pagini false de plată, unde li se solicită datele cardului, potrivit Mediafax.

În cursul zilei de vineri, mai mulți utilizatori au raportat o nouă tentativă de fraudă, propagată prin intermediul afișajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conținut pentru adulți, anunță DNSC.

Cum funcţionează schema

Potrivit DNSC, notificarea falsă susține că dispozitivul utilizatorului ar fi fost blocat după pretinse accesări repetate ale unor pagini ilegale, iar pentru "deblocare" este solicitată plata unei amenzi către Poliția Română.

"Atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu".

După afișarea mesajului, victima este redirecționată către o pagină de plată pe care apare neautorizat logo-ul DNSC, unde sunt cerute date bancare. "Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă".

Recomandările specialiștilor DNSC

DNSC recomandă următoarele măsuri de precauție:

Verifică întotdeauna autenticitatea unor notificări oficiale din partea autorităților, prin canale de comunicare separate;

Nu introdu date personale sau bancare pe site-uri suspecte! Autoritățile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor notificări sau ferestre de tip pop-up pe site-uri;

Fii atent la greșeli gramaticale sau de exprimare care pot indica faptul că este vorba despre o capcană online lansată de atacatori nevorbitori de limba română;

Dacă ai căzut în capcană și ai oferit date de card, apoi ai validat și plata banilor, este important să anunți imediat banca pentru a bloca instrumentul de plată, apoi Poliția pentru a depune o plângere;

Nu în ultimul rând, raportează astfel de incidente către DNSC prin numărul de telefon 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro pentru ca noi să putem avertiza despre noi metode și alți utilizatori din mediul online;

Notifică familia, prietenii și cunoscuții despre acest scenariu folosit de atacatori, pentru a-i ajuta să se protejeze în viitor.

