Doi poliţişti din Constanţa au fost atacaţi de un bărbat în momentul în care au fost chemaţi de iubita acestuia pentru a aplana un conflict.

Incidentul a avut loc în scara unui bloc, iar după mai multe minute de trântă, individul a fost imobilizat, dus la poliţie şi, ulterior, la o clinică de psihiatrie.

Atacatorul, acuzat de ultraj, vrea acum să dea agenţii în judecată. Susţine că poliţiştii i-au violat domiciliul pentru că au pus piciorul în prag, în timpul intervenţiei.

