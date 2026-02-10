Video Doi poliţişti din Constanţa, atacaţi de un bărbat. Iubita acestuia îi chemase
Doi poliţişti din Constanţa au fost atacaţi de un bărbat în momentul în care au fost chemaţi de iubita acestuia pentru a aplana un conflict.
Incidentul a avut loc în scara unui bloc, iar după mai multe minute de trântă, individul a fost imobilizat, dus la poliţie şi, ulterior, la o clinică de psihiatrie.
Atacatorul, acuzat de ultraj, vrea acum să dea agenţii în judecată. Susţine că poliţiştii i-au violat domiciliul pentru că au pus piciorul în prag, în timpul intervenţiei.
