Noul stadion al lui Dinamo se va numi "Mircea Lucescu". Ministrul de Interne a semnat ordinul

La 9 aprilie, la funeraliile lui Mircea Lucescu, ministrul anunţase că s-a decis iniţierea procedurilor legale pentru ca viitorul stadion Dinamo să poarte numele legendarului antrenor.

Duminică, Predoiu a afirmat, într-un comunicat, că, prin această decizie, este celebrat nu doar un antrenor, ci o instituţie a fotbalului românesc, european şi mondial - Mircea Lucescu.

"Într-o lume a performanţei efemere, în care gloria se măsoară adesea în sezoane, Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construieşte prin ştiinţă şi muncă permanentă, măsurată în decenii. Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândeşte acest sport.

Format în spiritul disciplinei şi al inteligenţei tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze şcoli de joc şi să inspire generaţii. De la performanţele din România până la consacrarea internaţională, fiecare etapă a carierei sale a fost marcată de onestitate profesională, curaj, inovaţie şi rigoare.

La conducerea unor echipe prestigioase, din România şi din Europa, a reuşit ceea ce puţini pot revendica: nu doar trofee, ci o identitate de joc, un model de organizare şi o cultură a performanţei. A construit echipe competitive în contexte dificile, a descoperit şi format jucători de clasă mondială şi a demonstrat că excelenţa nu este o întâmplare, ci un crez şi un program aplicat cu inteligenţă şi muncă organizată.

Dincolo de rezultate, Mircea Lucescu este şi un mare pedagog al fotbalului. Un om bun care a înţeles că, înainte de a apărea pe tabela de joc, victoria se naşte şi creşte mai întâi în mintea şi sufletul celor pe care îi formezi, hrănită de valori morale şi caractere puternice. A ştiut să inspire, să motiveze şi să modeleze caractere şi destine, devenind pentru mulţi mai mult decât un antrenor: un mentor şi un bun părinte.

În momentele de încercare, în contexte politice sau sociale complicate, a rămas fidel principiilor sale, demonstrând o remarcabilă forţă interioară şi demnitate profesională. Această verticalitate îi conferă nu doar respectul lumii sportive, ci şi admiraţia publicului larg. Mircea Lucescu nu este doar un simbol al performanţei, ci şi o punte între generaţii, între şcoli de gândire sportivă, între tradiţie şi modernitate. Prin tot ceea ce a realizat, el a ridicat standardele şi a arătat că România poate da lumii nu doar talente, ci şi lideri autentici.

Pentru România şi lumea întreagă, Mircea Lucescu este un model care poate fi privit ca simbol al filosofiei oricărui program, de la clădirea unei echipe până la clădirea unei naţiuni: a plecat, cum se spune, de jos, de la nimic, în termeni de resurse materiale, a învăţat, s-a ridicat prin muncă şi valoare proprie, s-a perfecţionat permanent, a continuat să muncească, a luptat, a înţeles că înfrângerea face uneori parte din joc şi a tratat-o muncind şi mai mult, a luptat continuu şi a câştigat din nou şi din nou. Mircea Lucescu a dat testul cel mai greu pentru o valoare naţională, testul internaţional, s-a impus prin calităţi morale şi profesionale, inclusiv prin rezultate, nu numai între graniţele ţării, ci şi în Arena Lumii.

Astăzi, prin denumirea Arenei C.S. Dinamo Bucureşti cu numele său, îi aducem nu doar un omagiu, ci şi recunoştinţa pentru o viaţă dedicată excelenţei, având încrederea că numele său va inspira fiecare sportiv, atât al clubului Dinamo, cât şi de pretutindeni, care va păşi în viitoarea Arenă Mircea Lucescu. Respect pentru Mircea Lucescu!", se arată în comunicatul MAI.

