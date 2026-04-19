Elevii sunt tot mai greu de scos din faţa ecranelor, dar un club sportiv din Capitală le propune o alternativă care chiar prinde: ora de sport mutată pe terenurile campionilor. Timp de o zi, copiii testează mai multe discipline, de la fotbal şi baschet, până la scrimă şi şah. 150 de elevi au încercat deja experienţa la Dinamo. Astazi a fost facut anuntul oficial: viitorul stadion Dinamo va purta numele "Mircea Lucescu".

Elevii de la Liceul Laude-Reut din Capitală au testat deja conceptul. La prima oră au intrat pe terenul de fotbal. "Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut faptul că am apucat să mă conectez mai mult cu colegii mei prin acest joc", spune un elev.

Alături de ei au fost şi nume mari din sport. "Mă bucur foarte mult pentru această inițiativă. Sportul înseamnă sănătate, înseamna integritate, înseamnă responsabilitate. Sfatul meu este să creadă în ceea ce doresc", a declarat Florin Răducioiu.

Elevii au trecut apoi la tenis de masă şi chiar la șah. Cea mai aşteptată lecţie a fost însă cea de scrimă. Ora de sport capătă un alt ritm şi vine cu mască şi sabie. Mulţi dintre elevi încearcă scrima pentru prima dată.

Un sport care le dezvoltă reflexele, concentrarea şi capacitatea de a lua decizii sub presiune. Deşi vine cu multe avantaje, scrima nu este predată la orele de educaţie fizică în nicio şcoală din România. "Mi-a plăcut foarte mult şi a fost o experienţă nouă. Mi se pare că ar trebui sa fie predată în şcoli, ca oricare alt sport", spune o elevă.

Cei mai talentaţi au şansa să rămână în club şi să-şi dezvolte abilităţile. "Orice tânăr care are o calitate motrică specială și pe care poate n-au văzut-o alții, la noi se poate dezvolta", a declarat Ionuţ Badea, director tehnic Academia CS Dinamo.

Programul, organizat de Ministerul Afacerilor Interne, se desfăşoară până pe 19 iunie. Participarea este gratuită, iar profesorii îşi pot înscrie clasele la mai multe discipline. În anii următori, elevii vor avea acces şi la condiţii moderne de antrenament.

Lucrările la noul stadion Dinamo au început la începutul acestui an, iar constructorul are la dispoziție 25 de luni pentru finalizare. Arena va fi un complex sportiv modern, cu 25.000 de locuri, săli de antrenament şi centru de recuperare. Astăzi, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că viitorul stadion al Clubului Sportiv Dinamo București va purta numele "Mircea Lucescu".

