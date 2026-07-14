Descoperire de groază în Capitală. O femeie a crescut ani de zile peste 80 de pisici într-un apartament cu trei camere din Capitală. Într-un final, vecinii, disperați de miros, au reușit să convingă autoritățile să intervină. Felinele au fost preluate de mai multe asociații și urmează să fie date spre adopție. În România nu există o lege care să reglementeze câte animale pot fi crescute într-o casă.

În apartamentul cu trei camere, polițiștii au numărat nu mai puțin de 84 de pisici. Femeia le creștea de cel puțin cinci ani în casă. Avea alte 40 într-o casă aflată în construcție. Cele mai multe erau adunate de pe stradă, dar nu erau sterilizate și s-au înmulțit necontrolat. În timp, animalele au pus stăpânire pe locuință și au devastat-o. Se vede în imaginile filmate de reprezentanții asociațiilor de protecție a animalelor, care au găsit pisici pe dulapurile din bucătărie și în șifoniere.

Femeia locuia la etajul 8, în acest bloc din cartierul Pantelimon din București. Sesizările la poliție au venit de la vecinii care nu au mai putut suporta mirosul puternic, care se simte până și aici, la parter.

Culmea, femeia de 53 de ani ar fi farmacistă.

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"Gândacii colcăie pe uși, suntem plini de gândaci în bloc. Nouă ne spunea că are câteva, că deja nu mai face față și, când au venit domnii ăia ieri... Plus că îi mureau pisicile în apartament. Seara, pe la ora 2, o vedeți prin fața blocului, încearcă să mai găsească ceva, să mai pescuiască", a povestit un vecin.

"Intra noaptea prin spatele blocului, se furișa. Are și o meserie, e farmacistă, am înțeles", a spus alt vecin.

Femeia a primit doar o amendă de 5.000 de lei pentru adăpostirea necorespunzătoare a animalelor. 12 asociații și ONG-uri au preluat pisicile. Le fac tratamente și apoi încearcă să le găsească alți stăpâni.

"Sunt și câteva cazuri medicale. Glaucom, o pisică care a fătat de ieri până astăzi niște pui cu malformații probabil o înmulțire necontrolată. Dacă spațiul este mai mic decât ar trebui, atunci ele ajung să aibă niște conflicte, consangvinizare. Cred că undeva la cinci ar trebui să fie maximum de pisici dintr-un apartament", a declarat Nicu Marius, medic veterinar.

Doar că în România nu există o lege în acest sens. Doar o directivă europeană care limitează numărul animalelor de companie pe care o persoană le poate crește în apartament la cinci. O lege la nivelul Uniunii Europene ar putea obliga stăpânii să își sterilizeze și să își înregistreze animalele de companie.