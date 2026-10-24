A chemat un meseriaș să-i repare boilerul. Când a trebuit să plătească, a rămas mască: "25 de minute i-a luat"

O utilizatoare Reddit a chemat un meseriaș pentru că i s-a stricat boilerul. Este o situație cu care mulți dintre noi ne-am confruntat și care se rezolvă, de obicei, destul de repede. Însă prețul pe care meseriașul l-a perceput a lăsat-o fără cuvinte: pentru 25 de minute, i-au fost ceruți 500 de euro.

O utilizatoare Reddit a povestit experiența pe care a avut-o cu un instalator pe care l-a chemat pentru a-i repara boilerul. Deși nu era vorba despre o intervenție de urgență, meseriașul i-a spus că trebuie înlocuit vasul de expansiune și că reparația o va costa 500 de euro, scrie Blic.

Când a primit factura, femeia a observat că instalatorul îi ceruse bani separat pentru deplasare, diagnosticarea defecțiunii și achiziționarea piesei de schimb. În plus, întreaga intervenție a durat doar 25 de minute, iar meseriașul a plecat cu piesa veche fără să-i ceară acordul. Nemulțumită de situație, femeia a decis să-și povestească experiența pe Reddit, unde a stârnit o dezbatere despre tarifele practicate de meseriași.

Ce s-a întâmplat?

"Pe scurt, boilerul avea niște probleme, așa că l-am chemat pe instalatorul care îl montase în apartamentul pe care l-am cumpărat. Nu era vorba despre nicio intervenție de urgență. La fața locului, mi-a spus că problema era la un vas și că înlocuirea lui pe loc mă va costa 500 de euro. Am acceptat, asta era situația, pentru că habar nu aveam cât ar putea costa o asemenea reparație.

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După intervenție, am primit factura și fișa de intervenție pe e-mail și m-am enervat. Dacă ar fi scris că piesa respectivă costă 450 de euro, aș fi trecut peste fără să mă mai gândesc. Dar să-mi ceară bani pentru diagnosticarea defecțiunii, deplasarea la domiciliu și achiziționarea piesei, pentru care a făcut, la propriu, zece pași până la dubă, cei 185 de euro nu au absolut niciun sens pentru mine. Mai ales că, de fiecare dată când am avut ceva de reparat, nimeni nu mi-a cerut vreodată bani separat pentru asemenea lucruri.

Totul a durat 25 de minute. A luat piesa veche cu el fără să mă întrebe, iar ce a montat în loc, habar nu am", a scris femeia pe Reddit.

Cât costă un vas de expansiune?

Postarea a stârnit numeroase reacții, iar utilizatorii au început să dezbată cât ar fi trebuit să coste, de fapt, reparația.

"Un vas de expansiune de aproximativ opt litri costă 30 de euro. 90 + 60 + 15 + 35 + 35 + 75 = 310 euro pentru manoperă, la care se adaugă vasul, cu un adaos comercial de aproximativ 150 de euro. Frumos, foarte frumos. Aș putea justifica prețul doar dacă instalatorul ar fi stat opt ore și ar fi făcut o lucrare complicată. Bine, sigur o să spună cineva: 'Dar TVA-ul?'. Tot nu mi se pare în regulă."

Un utilizator care lucrează în domeniu a explicat că prețul unui vas de expansiune depinde de tipul acestuia, dar și de modelul aparatului.

"Instalatorul a cerut, fără îndoială, mult prea mult. Dar, dacă vasul de expansiune este original, adică montat în interiorul centralei, nu unul exterior, este imposibil să coste doar 30 de euro. Minimum 100 de euro, în funcție, bineînțeles, de modelul și vechimea aparatului"

Un alt utilizator a povestit că a trecut printr-o situație asemănătoare și că a fost nevoit să plătească 250 de euro pentru o reparație care a durat doar o jumătate de oră.

"Și eu am plătit acum câteva zile 250 de euro pentru o înlocuire care a durat aproximativ 30 de minute și chiar și acei 250 de euro mi-a fost greu să-i dau. Asta este de-a dreptul obraznic. Cresc prețurile pentru că știu că oamenii nu au de ales. Singura variantă este să cunoști pe cineva care cunoaște pe altcineva și care poate să-ți rezolve problema mai ieftin", a povestit acesta.

Prețul reparației sau taxele suplimentare - care este, de fapt, problema?

Discuția s-a concentrat și asupra modului în care meseriașii își stabilesc tarifele. Mai mulți utilizatori au atras atenția că oamenii apelează la instalatori atunci când au o problemă pe care nu o pot rezolva singuri, iar costurile ar trebui comunicate clar de la început, în special cele pentru deplasarea la domiciliu.

"În orice caz, oamenilor trebuie să li se spună dinainte cât va costa serviciul, măcar în ceea ce privește deplasarea la domiciliu. Nu există nimic mai rău decât să fii pus într-o situație fără ieșire."

Femeia a explicat că a fost deranjată în special de cei 150 de euro percepuți pentru deplasare și diagnosticare. Potrivit acesteia, alți instalatori autorizați cer pentru deplasare între 20 și 55 de euro.

Un alt utilizator a mărturisit că, după experiențe similare, încearcă să rezolve singur cât mai multe probleme din casă, chiar dacă asta înseamnă să-și sacrifice o bună parte din timpul liber.

"Meseriașul își taxează cunoștințele"

Părerile au fost împărțite și în privința valorii muncii unui meseriaș. Unii utilizatori au susținut că instalatorii au dreptul să fie plătiți pentru experiența și cunoștințele lor, nu doar pentru timpul petrecut efectiv la o reparație. Alții au considerat însă că tarifele sunt exagerate, mai ales în raport cu salariile oamenilor.

Un utilizator s-a întrebat dacă este normal ca o persoană care muncește o lună întreagă pentru un salariu mic să fie nevoită să dea jumătate din venit unui meseriaș pentru doar câteva ore de muncă.

La rândul ei, autoarea postării a precizat că nu pune la îndoială pregătirea instalatorului, dar consideră că 500 de euro pentru 25 de minute de muncă este o sumă mult prea mare.

"Au fost 25 de minute de muncă. Totul este în regulă, și eu îmi taxez cunoștințele, dar asta este o obrăznicie, pentru că a cerut atât cât a crezut că poate obține, nu cât percepe în mod obișnuit"

Un alt utilizator a concluzionat că suma cerută este exagerată, indiferent de experiența sau pregătirea meseriașului.