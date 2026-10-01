România, țara cu cea mai mare pondere a proprietarilor de locuințe din Uniunea Europeană, a înregistrat și cea mai mare creștere a chiriilor din UE. Prețurile chiriilor au urcat cu 41,2% în trimestrul al doilea din 2026 față de media anului 2025, arată datele Eurostat.

Țara din UE în care aproape toată lumea are o locuință. Chiriile au explodat totuşi cu peste 40% - Shutterstock

Potrivit datelor prezentate joi de Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut în trimestrul al doilea din 2026 cu 4,7%, în timp ce chiriile s-au majorat cu 3% față de trimestrul al doilea al anului 2025. Comparativ cu trimestrul anterior, în trimestrul al doilea din 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 1,2%, iar chiriile cu 0,7%.

Între 2025 și al doilea trimestru al anului 2026, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 4,1%, iar chiriile cu 2,6%.

La nivel național, comparând al doilea trimestru al anului 2026 cu media anuală pentru 2025, prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât chiriile în cele 18 țări ale UE pentru care există date disponibile. Cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate în Bulgaria, de 14,3%, Portugalia, de 14,2%, și Lituania, de 12,8%.

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De cealaltă parte, Finlanda și Franța au fost singurele țări în care prețurile locuințelor au scăzut, cu 1,5%, respectiv 1,4%. În ceea ce privește chiriile, Eurostat arată că acestea au crescut în toate țările UE.

Pe primul loc se găsește România, unde prețul chiriilor a crescut cu 41,2%. Pe locul al doilea se află, la mare distanță, Croația, cu 22,1%, urmată de Slovenia, cu 10,2%.

Cele mai mici majorări au fost înregistrate în Estonia și Finlanda, câte 0,1%, și în Luxemburg, cu 1,2%.

Conform datelor Comisiei Europene din luna iunie 2026, România are cea mai mare rată de proprietate asupra locuințelor din UE. Aproximativ 94% din populație locuia într-o locuință deținută în proprietate în 2024, comparativ cu o medie de 70% la nivelul Uniunii Europene.