Cele trei scenarii luate în calcul după atacul din avionul FlyDubai și de ce poate zgudui Orientul Mijlociu

Atacul tulburător de miercuri de la bordul avionului FlyDubai ar putea avea consecințe politice foarte mari în Orientul Mijlociu, arată o analiză The Telegraph. Nu este clar dacă atacatorul, presupus a fi cetățean din Oman, a acționat singur sau dacă tentativa de deturnare este un atac jihadist, așa cum acuză Israelul. Autoritățile saudite nu au făcut publice nici numele său și nici motivul atacului. În condițiile în care Israelul și Omanul nu au relații diplomatice, anchetatorii trebuie acum să răspundă la o serie de întrebări foarte grave: cine a aprobat echipajul, cum a ajuns cuțitul la bord și dacă securitatea de pe aeroportul din Dubai a eșuat.

Pasagerii aeronavei FlyDubai sosesc la Tel Aviv după atacul de la bord - Profimedia

Ce se știe până acum, potrivit oficialilor israelieni, este că copilotul aeronavei Boeing Flydubai, care zbura pe ruta Dubai -Tel Aviv, l-a înjunghiat pe căpitan cu presupusa intenție de a prăbuși avionul, însă a fost oprit de pasageri și de membri ai echipajului.

Cele trei ipoteze luate în calcul

O analiză The Telegraph, precizează că, în culise, lideri politici din lumea arabă speră ca investigațiile să ajungă la aceeași concluzie: că atacatorul a acționat singur.

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Pe de o parte, autoritățile din Arabia Saudită, unde a aterizat în cele din urmă avionul și unde atacatorul a fost reținut, nu au făcut public numele său și nici nu au precizat motivul atacului.

Pe de altă parte, Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a descris episodul drept un "atac terorist jihadist", fără să prezinte însă dovezi.

Analiștii spun că atât anchetatorii din Dubai, cât și cei din Tel Aviv analizează trei ipoteze principale.

Cea mai puțin periculoasă este aceea că atacatorul este un individ radicalizat, fără legături cu vreo organizație sau cu vreun stat. Iar statistica arată un lung șir de incidente comise de persoane care au acționat singure.

În decembrie 2001, după atacurile teroriste de la New York, un britanic pe nume Richard Reid s-a îmbarcat într-un avion al American Airlines, de la Paris la Miami, cu explozibili ascunși în pantofi, pe care a încercat să-i detoneze în timpul zborului. Tentativa a eșuat, dar este el vinovat pentru că suntem acum obligați să ne descălțăm în aeroporturi.

Sunt și cazuri de piloți care au încercat să își prăbușească aeronavele din motive care nu au legătură cu ideologia politică sau religioasă, cum este exemplul copilotului german de la Germanwings, care a prăbușit intenționat un avion în Alpii francezi în 2015.

Pentru guvernele arabe, acesta ar fi un scenariu gestionabil, care nu ar presupune o amenințare mai amplă la adresa păcii din regiune.

A doua posibilitate este ca atacul să fi fost pus la cale de un grup militant organizat. Această variantă ar ridica întrebări serioase în contextul în care războiul împotriva Iranului și uciderea fostului lider suprem Ali Khamenei au alimentat apeluri la răzbunare printre aliații Teheranului, în regiune.

Dacă un grup terorist a reușit să introducă un atacator în cabina unui avion de linie ar arăta o capacitate de infiltrare alarmantă pentru toate guvernele și companiile aeriene din lume.

A treia ipoteză, și cea mai periculoasă, este că în spatele atacului s-ar fi aflat un stat. Însă, deocamdată, nu există dovezi în acest sens.

Tentativa de deturnare vine după amenințări ale Iranului

În urmă cu câteva zile, Iranul își avertizase vecinii să nu blocheze sau să restricționeze zborurile iraniene, alăturându-se sancțiunilor americane împotriva companiilor aeriene iraniene.

Mai precis, 27 de companii aeriene din Iran au fost sancționate de americani începând cu 23 septembrie. Emiratele Arabe Unite, Omanul, Georgia și mai multe aeroporturi irakiene au suspendat zborurile, deși anumite curse au fost apoi reluate în baza unor derogări.

"Strategia noastră în această privință este clară: zborurile în regiune sunt fie libere pentru toată lumea, fie pentru nimeni", a declarat pe 25 septembrie un consilier al lui Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului. Un alt oficial iranian, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, a avertizat și el explicit Emiratele Arabe Unite.

Ce ar însemna o implicare a Iranului în atacul de la bord

O eventuală implicare a Iranului în acest incident ar putea atrage din nou Israelul în conflict direct cu Iranul.

De la armistițiul din aprilie, majoritatea schimburilor de atacuri au avut loc între SUA și Iran. O implicare a Teheranului în acest incident ar schimba repede această situație.

Steven Wagner, expert britanic în securitate internațională, a declarat însă că scenariul cel mai probabil este ca atacul să fi fost comis de o persoană care a acționat singură.

"Dacă ar fi Iranul (în spate), aș fi foarte surprins de o asemenea prostie, pentru că orice dovadă în acest sens ar fi foarte utilă pentru Bibi (Benjamin Netanyahu). Faptul că situația s-a încheiat cu bine poate fi pus pe seama vigilenței cetățenilor israelieni și a norocului", a explicat el.

Emiratele Arabe Unite au ajuns într-o poziție complicată

Indiferent de motiv, cert este că atacul pune Emiratele Arabe Unite într-o poziție dificilă. Ministrul israelian al Transporturilor a cerut suspendarea tuturor zborurilor FlyDubai către țara sa, potrivit presei israeliene.

De asemenea, ar fi cerut autorității israeliene să verifice dacă Emiratele Arabe Unite au încălcat acordul aerian cu Israelul. Acesta permite aterizarea în Israel doar a piloților care dețin pașapoarte emise de țări ce au relații diplomatice cu Israelul. Omanul, țara din care se presupune că provine copilotul, nu are relații diplomatice oficiale cu Israelul.

"Dacă se dovedește că Emiratele au autorizat pilotul din Oman să zboare spre Israel, încălcând protocoalele, ar fi o breșă uriașă de securitate și de încredere", a declarat un profesor iranian de științe politice.

O astfel de breșă ar face pacea în regiune și mai dificilă, deoarece nu ar mai exista încredere între parteneri. În plus ar putea izola Emiratele Arabe Unite, amenințate și de Iran după ce au permis avioanelor americane să opereze de pe teritoriul lor.

Totodată, incidentul ar putea să erodeze și încrederea Statelor Unite în aliații lor arabi. "Ne aflăm într-o situație în care focul mocnește sub cenușă în regiune. Orice scânteie, oricât de mică, ar reaprinde focul", a spus el.

Sunt tensionate și relațiile dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. O ruptură cu Israelul ar putea lăsa Abu Dhabi fără prea mulți parteneri de încredere în regiune.