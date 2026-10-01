Un copil cerşetor din Cluj a ameninţat cu cuţitul un tânăr care nu i-a dat bani. Poliţia face cercetări

Un copil de 12 ani a fost identificat de poliţişti şi dus la audieri după ce ar fi ameninţat cu cuţitul un tânăr de 18 ani care a refuzat să-i ofere pomană, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

"În data de 30 septembrie, în jurul orei 16:30, Secţia 3 Poliţie Cluj-Napoca a fost sesizată printr-un apel 112 cu privire la faptul că o persoană ar fi fost victima unei agresiuni în zona unui centru comercial din cartierul Gheorgheni. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat persoana respectivă, un tânăr de 18 ani, care se afla alături de alţi doi tineri la o cafenea din incinta centrului comercial. Conform datelor preliminare, acesta ar fi fost abordat de un minor care ar fi apelat la mila sa. În momentul în care tânărul nu ar fi dat curs solicitării, minorul l-ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător", se arată într-o informare trimisă de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în urma verificărilor efectuate de echipajele de poliţie a fost depistat un minor de 12 ani, din Cluj-Napoca, care corespundea semnalmentelor furnizate de persoana vătămată.

Acesta a fost condus la sediul Poliţiei, în vederea efectuării verificărilor necesare, precum şi pentru realizarea procedurilor de amprentare şi fotografiere, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale care se impun.