Parcul din jurul Arenei Naţionale va fi refăcut. Şi stadionul intră în reparaţii pentru finala Europa League

Primăria Capitalei şi Primăria Sectorului 2 urmează să încheie un protocol de colaborare pentru refacerea parcului din jurul Arenei Naţionale.

PMB va pune la dispoziţie toate actele şi studiile necesare pentru amenajarea peisagistică, iar Primăria Sectorului 2 se va ocupa de lucrările efective, informează Primăria Capitalei, joi, pe pagina sa de Facebook.

Astfel, administraţia de sector va face plantări şi toaletări, va reface aleile, va înlocui mobilierul urban şi sistemul de irigaţii, va repara gardul şi se va ocupa de curăţenie în parc şi de deszăpezire.

"Protocolul de colaborare a fost votat în şedinţa de Consiliul General de ieri, la iniţiativa primarului general Ciprian Ciucu. Spaţiul verde şi aleile din jurul stadionului nu arată deloc bine. Sunt primul lucru pe care îl văd cei care vin la meciuri şi evenimente. Aşa că le reabilităm şi modernizăm", transmite sursa citată.

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PMB reaminteşte că Arena Naţională va găzdui finala UEFA Europa League în 2028, eveniment în vederea căruia Municipalitatea şi-a asumat o serie de lucrări de reabilitare şi modernizare a stadionului: reparaţii la structură şi acoperiş, înlocuirea ecranelor LED ale tabelei de marcaj (videocub), modernizarea echipamentelor şi sistemelor pentru broadcasting, transmisie TV şi media.