Interlopul clujean Nelson Mondialul a fost jefuit după ce își etalase pe TikTok ceasurile şi bijuteriile. Hoții ar fi plecat din locuinţa lui cu bunuri evaluate la 100.000 de euro.

Nelson spune că jaful ar fi avut loc sâmbătă dimineața în jurul orei 7. Cu o seară înainte își lăsase pe masă bijuteriile și un ceas evaluate de el la aproximativ 100 de mii de euro. Când s-a trezit, a observat că în locuință nu are electricitate. A ieșit la poartă pentru a verifica siguranțele de la panoul electric aflat în stradă, iar în acest timp, spune el, hoțul ar fi sărit gardul din lateralul casei, a intrat în încăperea cu bijuteriile și în câteva zeci de secunde a dispărut.

A observat dispariția lor abia după două zile, moment în care a și anunțat poliția. Polițiștii confirmă faptul că au o închetă în desfășurare în urma plângerii depuse de bărbatul de 63 de ani.

Se ia în calcul varianta conform căreia hoțul ar fi acționat la pont, pentru că în el se lăudase cu bijuteriile pe live-urile de pe rețelele de socializare cât doar câteva serii în urmă.

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Se caută și imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, pentru că cele de pe proprietatea păgubitului nu au mai funcționat după întreruperea curentului electric.