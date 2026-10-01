Centura Comarnic se deschide, oficial, astăzi. Șoseaua de șase kilometri va prelua din traficul de coșmar de pe DN1.

Oficial, Centura Comarnic va fi inaugurată astăzi, de la ora 14.

Lucrările au început în anul 2023, cu un termen inițial de execuție de doar un an, însă șoseaua a fost finalizată abia acum. Astăzi, la deschiderea oficială, se va da și testul suprem.

Testul tuturor șoferilor care, până acum, weekend de weekend, au stat bară la bară, pierzând ore întregi în trafic în drum spre Valea Prahovei.

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Noua variantă ocolitoare va trece pe partea de vest a orașului Comarnic și va face legătura cu DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii.

Traseul are mai multe poduri și include și un pasaj de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

În paralel, se pregătesc și alte patru pasaje pe DN1, la Sinaia Sud, Sinaia Nord, Azuga și Predeal.

Toate aceste investiții au aceeași miză: mai puține coloane, un trafic mai fluent și, desigur, mai puțin timp pierdut pe DN1 în drum spre Valea Prahovei.