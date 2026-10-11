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Video O clipă de neatenţie i-a fost fatală. Maşina a ajuns în şanţ, iar o femeie a sfârşit blocată între fiare

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Editor Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.10.2026, 07:47 | Modificat la 11.10.2026, 07:55

O clipă de neatenţie şi o manevră greşită la volan pot face diferenţa între un drum obişnuit şi un accident mortal. Iar pe şosele, uneori, preţul este viaţa.

O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost grav rănite, după ce maşina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod într-o comună din Vaslui.

Autoturismul lor a ajuns distrus în şanţul de pe marginea drumului, iar pasagera de 52 de ani a fost găsită fără suflare, blocată între fiare.

O altă femeie, de 34 de ani a fost preluată de urgenţă cu elicopterul SMURD după ce şi-a rupt mâna. Alte două victime au ajuns şi ele la spital.

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Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
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