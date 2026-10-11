Video O clipă de neatenţie i-a fost fatală. Maşina a ajuns în şanţ, iar o femeie a sfârşit blocată între fiare
O clipă de neatenţie şi o manevră greşită la volan pot face diferenţa între un drum obişnuit şi un accident mortal. Iar pe şosele, uneori, preţul este viaţa.
O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost grav rănite, după ce maşina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod într-o comună din Vaslui.
Autoturismul lor a ajuns distrus în şanţul de pe marginea drumului, iar pasagera de 52 de ani a fost găsită fără suflare, blocată între fiare.
O altă femeie, de 34 de ani a fost preluată de urgenţă cu elicopterul SMURD după ce şi-a rupt mâna. Alte două victime au ajuns şi ele la spital.
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