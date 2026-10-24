O comună cu 2.000 de locuitori din Argeș deține terenuri în alte două județe

O primărie din Argeș a ajuns să fie proprietară a mai multor terenuri în două județe. Unul din acestea are 40 de hectare și se află într-o comună ieșeană. Cum a fost posibil?

De 14 ani, primăria argeșeană Arefu plătește de 14 ani impozit pentru suprafața de teren pe care o deține la Iași. Primăria comunei Arefu, din nordul județului Argeș, apare în deciziile anuale de impunere ale administrației comunei ieșene Gropnița. Altfel spus, argeșenii plătesc impozit la Iași, iar imobilul pe care îl dețin aici este un teren în suprafață de aproape 40 de hectare, scrie Ziarul de Iași.

Proprietară în două județe

„Este un titlul de proprietate intrat în circuitul civil. Proprietarul a făcut un schimb de teren cu Primăria Arefu, care a preluat obligația de plată a impozitului. Nu au cumpărat ei terenul”, a adăugat Ionel Oneaga, edilul din Gropnița.

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Comuna Arefu numără 2.000 de locuitori potrivit ultimului recensământ și se află la limita de nord a județului Argeș. Dacă numele comunei nu spune nimic, în schimb obiectivele turistice de pe teritoriul ei sunt foarte cunoscute: Transfăgărășanul (DN 7C) coboară de la Bâlea pe teritoriul comunei, Lacul și Barajul Vidraru sunt de asemenea pe teritoriul comunei și, la fel, Cetatea Poenari este un obiectiv de istorie națională din această comună.

Comuna Arefu deține terenuri nu numai în județul Iași, ci și în Vaslui.